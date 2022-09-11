Türkiye Gazetesi

Kendisine gelen bir mesajı sosyal medya hesabında paylaşan Başak Ceylan Torun, Kaan Boşnak'tan hem kendisinin ve hem de oğlunun şiddet gördüğünü iddia etti.

'HEP SUSTUM'

Gelen mesajın ardından açıklama yapan Torun; "Bu zaman kadar ailem ve oğlum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık oğluma kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Çiftin arası Kaan Boşnak'ın başka kadınlarla uygunsuz konuşmalar yaptığı ortaya çıkınca bozulmuştu.

Müzisyen Kaan Boşnak gözaltına alındı Alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz elemanlarından Kaan Boşnak ve Fono Müzik arasında bir süredir süregelen anlaşmazlık yeniden yargıya taşındı. Genç müzisyen Boşnak, bu sabah gözaltına alındı. Avukat Sedef Erken'e göre Boşnak, bağlı bulunduğu plak şirketi Fono Müzik'in tehdit şikayeti nedeniyle gözaltına alındı.