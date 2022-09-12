Türkiye Gazetesi

Yeni sezonda reyting yarışında galip gelmek isteyen Acun Ilıcalı yeni dizi projelerinin kadrosunu dikkat çeken isimlerden oluşmasına özen gösteryor. Daha önce Tuzak dizisi için Akın Akınözü ve Bensu Soral'le anlaşan Ilıcalı, bir diğer yeni projesi "Sıfırıncı Gün" isimli polisiye dizisi için Engin Öztürk'le anlaşma masasına oturdu.

KADRO OLUŞMAYA BAŞLADI

Daha önce de TV8 ekranlarının fenomen dizisi, 'Doğduğun Ev Kaderindir'de başrol oynayan Engin Öztürk, "Sıfırıncı Gün" isimli projeyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Polisiye bir dizi olduğu iddia edilen Sıfırıncı Gün'de Berk Cankat ile Yiğit Özşener gibi iki önemli oyuncun da Öztürk'e eşlik edeceği öne sürüldü.

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?

28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Asker emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğudur. Eskişehir'de büyümüş ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelen ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde okumaya başlayan Öztürk, 2012 yılında mezun oldu.

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Engin Öztürk, 2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda girdiği tiyatro kolundan gelmektedir.

2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde "Selim Yaşaran" karakterini canlandırdı. Dizi, Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep oldu. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde "Komiser Emre" karakterini canlandırdı.

Bunun yanı sıra Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Şehzade Selim" rolünü üstlenmiştir. Star TV'de yayınlanan Hatırla Gönül dizisinde, iç mimarlık okuyup marangoz olan "Yusuf" rolünü canlandırdı. 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide "Kerem Özkan" karakterini canlandırdı.

2018-2020 yılları arasında Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız dizisinde "Levent Topal" karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında Yüzleşme dizisi ve 21 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren Biz Böyleyiz filminde oynadı.

2021 yılında ise Netflix'te yayınına başlanan, dram türündeki 50m2 dizisinde oynamaktadır. Son olarak başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde "Barış Tunahan" karakterini canlandırdı.

Acun Ilıcalı Survivor’ı bırakıyor: Sunuculuğu ve konseyi devredeceği isim belli oldu Futbol camiasına Hull City takımını alarak hızlı bir giriş yapan Acun Ilıcalı’nın Survivor’ı bırakacağı iddia edildi. Ilıcalı’nın yoğun iş temposu nedeniyle Survivor’ın sunuculuğunu bırakacağı ve konseri devredeceği isim belli oldu.