Türkiye Gazetesi

Bir süredir mutlu bir birliktelik yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti sessiz sedasız aile içi bir törenle evlenmişti. Şimdilerde ise mutlulukları kısa süren çifttin boşanacakları yönünde haberlerin ardı arkası kesilmiyor. İkilinin evlilik yüzüklerini takmaması ve önemli günlerinde yan yana gelmemesi ayrılık iddiaları güçlendirdi. Son olarak bir yakınının düğününe yalnız katılan Dinçerler, çıkışta yöneltilen Hadise sorularına ısrarla cevap vermekten kaçındı.

EVLİLİK YÜZÜĞÜ ÇIKTI

Snop Magazin'in haberine göre; ünlü şarkıcı Hadise ile evlendikten sonra popülaritesi artan Mehmet Dinçerler, önceki akşam Ortaköy'de katıldığı bir düğünden çıkarken gazeteciler tarafından görüntülendi. Muhabirleri bir anda karşısında gören Mehmet Dinçerler, hızlı adımlarla aracına yöneldi. Günlerdir gündemi meşgul eden boşanma haberleri ile ilgili soruları ise cevapsızbıraktı. Özel şoförlü aracıyla hızlıca oradan uzaklaşan Dinçerler'in, parmağında yine evlilik yüzüğü yoktu.

HADİSE'DEN KONSERDE İMALI SÖZLER

Önceki akşam İstanbul Festival Park Kadıköy Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşan Hadise'den manidar sözler geldi. Eşi Mehmet Dinçerler'le sıkıntılar yaşadığı iddia edilen Hadise, "Hadi bye bye diyelim" dedi ve "Hay Hay" şarkısını seslendirdi. Şarkıcı "Sıfır Tolerans"ı söylemeden önce de seyircisine şu mesajı verdi: "Sizi anlamayanlara sıfır tolerans, sizi çekemeyenlere sıfır tolerans, özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans, hayatını yaşa olur mu?" Şarkıcının da parmağında yine evlilik yüzüğünün olmaması gözden kaçmadı.

Konserinde gözyaşlarını tutamayan Hadise’den dikkat çeken mesaj: ‘Özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans’ Geçtiğimiz mayıs ayında Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise arasında ‘bebek’ nedeniyle kriz yaşandığı iddia edilmişti. Öte yandan Hadise’nin hamile olduğu söylentileri magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortaya atılan son iddianın ardından sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, dün akşamki konserinde ise dikkat çeken sözler söyledi. Son zamanlarda evliliğindeki sorunlarla gündeme gelen Hadise “Özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans! Hayatınızı yaşayın” dedi.

Hamile olduğu iddia edilen Hadise'den flaş açıklama! Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin evliliklerinde kriz yaşandığı haberleri daha tazeliğini korurken bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Bircan Bali'nin "Kesin bilgi, Hadise 3,5 aylık hamile" şeklindeki açıklaması magazin camiasını şaşkına uğrattı. Konu ile ilgili ünlü şarkıcı Hadise sessizliğini bozdu ve flaş bir açıklamada bulundu, işte detaylar...

Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Kayınvalide devreye girdi! Evlilikteki krizin nedeni belli oldu Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile canım cicim aylarındayken magazin gündemine bomba gibi bir haber düştü. Çiftin arasında kriz olduğu dedikodular arasında. Geçtiğimiz gün konserinde Hadise’nin gözyaşlarına boğulması ve Mehmet Dinçerler’in alyansını çıkarması ikilinin boşanacakları iddialarını güçlendirdi. Öte yandan ikilinin arasındaki küslüğün nedeni de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Yüzükler çıktı, Hadise gözyaşlarına boğuldu… 4 ay önce dünyaevine giren çiftin evliliğinde kriz! Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. İlişkilerini evlilikle taçlandıran çiftin arasında kriz olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz gün konserinde gözyaşlarına boğulan Hadise, eşinin hediye aldığı yüzüğü bir süredir takmazken, Mehmet Dinçerler’in de alyansını çıkarması dikkat çekti.