Türkiye Gazetesi

Yakın zamanda İranlı sevgilisi ile evlenen ve ardından bebek haberleriyle gündeme gelen Nihat Doğan, 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda pişmanlıklarına ve üzüntülerine değinen Doğan, evliliğine dair de bilinmeyenleri paylaştı. Nihat Doğan, "Ben konuşurken 'oğlum olacak, onu maça götüreceğim' diyordum. Bizim jenarasyon 'erkek adamın erkek çocuğu olur' fikri ile büyüdük. Kalbini duyunca 'aman ya, yeter ki sağlıklı olsun' diyorsun." ifadelerini kullandı.

DOĞAN'DAN ÖZELEŞTİRİ: ÇOK HATALARIMIZ OLDU

"Hayat olgunlaştırıyor. Hatalarımız oldu, yanlışlarımız oldu, magazinsel ilişkilerimiz oldu, kırdığım kırıldığım oldu." diyen Nihat Doğan, "ND sineması benim hayatım diyordum. O sinemada istemediğim şeyler oldu. Sayın İbrahim Tatlıses ile kavgamız oldu. Neticede 3 kuruşluk bir dünya..." diye konuştu.

Doğan, "Necip Fazıl'ın güzel bir sözü var. 'Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir' diyeceğim çok ağır olacak. Bu hayatta görmediğim hiçbir şey kalmadı .Mesleğimde yaşamadığım hiçbir şey kalmadı. Sadece bir tek evlat özlemim vardı. Annem 'torun özlemim var' diyordu, sürekli 'sana kız bulduk' diyordu." ifadelerini kullandı.

'CİĞERİMDEN PARÇA KOPTU'

Doğan, ablasından bahsettiği dakikalarda gözyaşlarına boğuldu. Doğan, "Ablamın 2. yılıydı 1 hafta önce. Benim için çok kıymetliydi. ablam hiçbir şey görmedi. Garip geldi, garip gitti. Kardeş acısı çok zormuş. Allah kimseye yaşatmasın. Ben böyle bir acı görmedim, duymadım. Ciğerimden parça koptu. Ne zaman beni görse karpuz isterdi. Abla başka bir şey iste, elbise iste, ayakkabı iste derdim. 'Yok karpuz yeter' derdi." ifadelerini kullandı.

"BEN ONUN HAYRANIYIM"

Nihat Doğan evliliğine dair ayrıntıları şöyle anlattı:

"Arzu bizi izliyor şu anda. 'Nihat Doğan'ın hayranı' yazmışlar. Ben onun hayranıyım. O beni tanımıyordu. Evliliğe götüren de beni tanımamasıydı zaten. Onu bir restoranda gördüm. Masa değiştirdi, ben de değiştirdim. Kalktı giderken peşinden gittim. 'Tanışabilir miyiz' dedim. Benim gülüşüm de onun hoşuna gitmiş. 'Tamam' dedim. Otoparka kadar konuşarak gittik. Türkçede bilmiyor, nasıl konuşacağız, numarasını nasıl isteyeyim. Bir numara verdi ama o da değişik. Başka başka insanlar çıkıyor. Çift sıfır koymamışız. Sonra bir şekilde buluştuk. Adımı da başka söyledim. Ahmet dedim. Restorana gidiyoruz. 'Nihat Bey merhaba' diyorlar. Sürekli tanınınca başka mekanlara gidelim dedim. 2 ay böyle geçti. Millet gelip fotoğraf çektiriyor. En son bir kız gelip fotoğraf çekince 'neden bu kız seni sarılıp öpüyor, yanında ben varım' dedi. O zaman mecbur kaldım kendimi tanıttım. Söylemez olaydım. Her şeyi inceledi. Çok zor durumda kaldım."



Nihat Doğan: "3 ay flört durumumuz oldu. Sonra İran'a gittim. Annemle beraber hem de. Ailesinden istedik. Kızı aldık geldik. Dini nikahımızı da kıydık. Gelir gelmez resmi nikah için de gün aldık. Bu sefer yengem yoğun bakıma alındı, vefat etti. Düğün yapamadık. Erteledik."

"HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

Doğan, "Sonra bebek sürpriz yapınca bekleyemeyiz dedik. Her gün beni arıyor 'Bugün Yemek yiyelim'. Ben de stüdyodayım. Bugün, yarın diyorum. En sonunda 'Ya bugün yemek yenecek ya da ben İran'a gidiyorum' dedi. O gün yemeğe çıktık. Bebek ayakkabısı getirmiş yanına. 'Bu ne' dedim. 'Ben hamileyim' dedi. Salya sümük ağladım. 5 kilo aldım. Sürekli yemek yiyorum. Gecenin bu yarısı canım bunu istedi, şunu istedi."

"Anneme söylemesi için ablama söyledim. 'Ayıp ben söyleyemem' dedim. İnanmadılar. Sonra anneme söyledik bir şekilde. Çok mutlu oldular." diye konuştu.

"OĞLUM OLACAK"

Doğan sözlerine şöyle devam etti:

"Ben konuşurken 'oğlum olacak, onu maça götüreceğim' diyordum. Bizim jenarasyon 'erkek adamın erkek çocuğu olur' fikri ile büyüdük. Kalbini duyunca 'aman ya, yeter ki sağlıklı olsun' diyorsun. Bu çok geride kaldı. Lütfen bu fikirden, düşünceden vazgeçin. Benim oğlum olacak. Ülke buna hazır mı bilmiyorum. İsmi hazır. Türkiye'de araştırdım o isim yok. Şimdi söylemek istemiyorum. Çünkü 4 ay içinde doğacak olan çocuklara koyarlar."

"Hiç parada pulda gözü olan bir insan değil. Tektaş büyük oldu, küçük oldu demez. Saç ekim uzmanı. Hamile olduğu için çalışmasına izin vermiyorum. Çocuktan sonra çalışmak isterse çalışabilir. 27 yaşında 1.78 boyunda. Ben de 1.78'im."

Hayranıyla evlenen Nihat Doğan’dan düğün sonrası ilk paylaşım: Sen bana Allah’ın verdiği bir ödülsün Ünlü türkücü Nihat Doğan, İranlı hayranı Arezoo gharlar ile evlendi. Doğan yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu isim ile hayatını birleştirdi. Sessiz sedasız nikah masasına oturan çift sonradan kır düğünü yaptı. 42 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından düğünden bir kare paylaşarak eşine sevgisini dile getirdi. Doğan, “Sen bana Allah'ın verdiği ödül, cennetten bir gülsün” ifadelerini kullandı.

Hayranıyla evlenen Nihat Doğan’ın düğününde silahlar ateşlendi, o anlar tepki çekti Ünlü türkücü Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız evlendi. Bir arkadaş ortamında tanışan çift bir yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Çiftin düğününde çekildiği iddia edilen bir görüntü ise tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde halay esnasında bir kişinin kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş ettiği görüldü.

Sürpriz nikah: Nihat Doğan hayranıyla evlendi Ünlü türkücü Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Hayranıyla evlenen Doğan, hiçbir sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmadı.