Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının fenomen programı MasterChef ile hayatımıza giren fakat skandallarıyla çok çabuk dibi gören aşçı Murat Özdemir'in son işi şaşırttı. Özdemir, lokma arabası işletmeye başladı.

AŞÇILIĞI İLE DEĞİL SKANDALLARLA GÜNDEME GELDİ

Murat Özdemir yarışmanın ardından yaptığı işler ya da lezzetleriyle değil de skandallarla gündeme geldi. Önce papağanına eziyet etmesi nedeniyle büyük tepki gören Özdemir, daha sonraki süreçte ise polise para uzatması ve üslubu yüzünden tepki gördü.

ACUN ILICALI'YI TEHDİT ETTİ

Skandalların adamı olarak anılan Murat Özdemir, son vukuatını ise ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı tehdit ederek gerçekleştirdi. Acun Ilıcalı için "Hayatımı bitirdi" diyen Özdemir, "Aklın varsa içeride öldür beni, dışarıya çıkartma" ifadeleriyle Ilıcalı'yı tehdit etti.

YENİ İŞİ ŞAŞIRTTI

Uzun bir süreden bu yana sessizliğini koruyan Özdemir, kendisine yeni bir iş buldu. Şu sıralar Bolu'da lokma arabası işleten Özdemir, cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma dağıtımı gerçekleştiriyor.

Murat Özdemir hakkında karar Bir televizyon programında yayınlanan yarışma ile tanınan ve papağanına işkence ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Özdemir’in kendi hayvanına zarar vermesi nedeniyle hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan özür diledi Beslediği papağana işkence uygulayarak akıl hastanesine sevk edilen MasterChef Murat Özdemir, aylar sonra açıklama yaparak başta Acun Ilıcalı olmak üzere herkesten özür diledi.

Murat Özdemir'in işkence ettiği papağan öldü Murat Özdemir'in işkencesine maruz kalan papağan Bahtiyar'dan kötü haber geldi. Dün ameliyat edilen ve sağlık durumu kötüleşen Bahtiyar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.