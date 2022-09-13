Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan aktör İlyas Salman hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada ‘Akılsız halk’ şeklindeki söylemi nedeniyle Salman’ın 'Türk Milletini Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.

YAZILI SAVUNMA İÇİN BİR DAHAKİ CELSEYE KADAR SÜRE VERİLDİ

Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık İlyas Salman'ı avukatı temsil etti.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eser, sanık Salman'ın kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı söz alan Salman'ın avukatı, süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının yazılı savunmasını hazırlaması için bir sonraki celseye kadar süre vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, geçen yıl sosyal medyada yayımladığı videolu paylaşımda "Türk milletini alenen aşağılama" suçunu işlediği iddia edilen Salman'ın 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İlyas Salman hapis istemiyle hakim karşısına çıktı: Kesinlikle halka hakaret etmedim Sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoyla Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle, iki yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu İlyas Salman hakim karşısına çıktı. Salman, “Kesinlikle halka hakaret etmedim. Mevcut hükümete oy veren halka uyarı mahiyetinde eleştirel sözler söyledim” dedi.

İlyas Salman’a hapis talebiyle dava açıldı Ünlü sinema oyuncusu İlyas Salman’a sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videosunda Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

İlyas Salman'dan Özgüncüye destek Özgün müziğin sevilen ismi Ferhan Dağlar, söz ve müziği kendi imzasını taşıyan “Ağladım Anne” isimli eserini müzik severlerle buluşturdu.