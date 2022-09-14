Türkiye Gazetesi

4 kızı bulunan ve lüks yaşamı ile dikkat çeken Acun Ilıcalı bu defa kızına aldığı ayakkabı ile konuşuldu. Ilıcalı'nın ünlü bir markadan satın aldığı ayakkabının 30 bin TL değerinde olduğu ortaya çıktı. Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı'nın kızına bu kadar pahalı ayakkabı alması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

30 BİN TL'LİK AYAKKABI

Kızlarına çok düşkün olan Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa'ya aldığı ayakkabıların fiyatı dudak uçuklattı. Daha önce Hande Erçel, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç gibi isimlerin giydiği markanın ayakkabısını kızına satın alan Ilıcalı, 30 Bin TL'yi gözden çıkardı. Sosyal medyayı ikiye bölen ayakkabı fiyatını kimileri sert bir şekilde eleştirirken kimileri de "Adam çalışıyor çocuklarına harcıyor abartıyorsunuz" şeklinde yorumladı.



Acun Ilıcalı'nın ilk evliliğinde bir, ikinci evliliğinde iki, üçüncü evliliğinden ise bir kızı bulunuyor.

Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan Hull City taraftarına kayıtsız kalamadı: Bir anda karşılarında buldular İngiliz takımı Hull City'nin Türk patronu Acun Ilıcalı, takıma kazandırdığı ivmenin ardından taraftarın sevgilisi oldu. Öyle ki koyu Hull City taraftarı bir adam, evine Türk bayrağı astı. Söz konusu görüntüleri gören Ilıcalı, kayıtsız kalamayarak taraftarı evinde ziyaret etti.

Acun Ilıcalı'dan yeni sezona bomba giriş! Anlaşma sağlandı "Tuzak" dizisiyle yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Acun Ilıcalı', kadro için bomba bir isimle daha anlaştı. İddialara göre Ilıcalı, "Sıfırıncı Gün" isimli polisiye dizisi için Engin Öztürk'le anlaşmak üzere masaya oturdu.

Acun Ilıcalı, Süper Lig'in bir yıldızına daha radarına aldı Süper Lig'den birçok oyuncuyu kendi takımı Hull City'e transfer eden Acun Ilıcalı bu defa da radarını Kouassi'ye çevirdi. Ilıcalı'nın Trabzonsporlu Kouassi için görüşmelere başlayacağı öğrenildi.