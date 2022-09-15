Türkiye Gazetesi

4 ay önce sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin mutluluğu uzun sürmedi. Hadise'nin milyonluk evlilik yüzüğünden, Dinçerler'in battığına kadar çeşitli haberlerle sık sık gündemde kalan çift, bu defa boşanma haberleriyle konu oldu. Bir süredir iddia niteliği taşıyan boşanma haberlerinin gerçek olduğu ortaya çıktı.

ÖNCE ALYANSLAR ÇIKTI, SONRA TAKİPTEN ÇIKILDI

Boşanma haberlerinin fitilini ateşleyen çift, alyans takmadan sık sık görünmeleriyle başladı. "Acaba boşanıyorlar mı?" sorusunu akıllara getiren bu gelişmenin ardından çift birbirini takipten çıkıp birlikte olan fotoğraflarını da sildi. Ardından Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk de boşanma haberini doğruladı.

Ayrılık haberleriyle ilgili açıklama yapmayan Hadise ve Mehmet Dinçerler'den kötü haber bugün geldi. Ünlü şarkıcı 4 aylık evliliğini bitirmek için harekete geçti ve Mehmet Dinçerler'e Boşanma Davası açtı.



Çiftin ilişkisi, Dinçerler'in işlerin bozulduğu iddiasıyla zor süreçlerden geçti.

"MEHMET'E HAYATINDA MUTLULUKLAR DİLERİM"

Hadise konuya ilişkin, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Boşanacakları konuşuluyordu: Hadisenin eşi Mehmet Dinçerler'den video atağı... Önce paylaştı, sonra sildi İş adamı eşi Mehmet Dinçerler ile boşanacağı haberleriyle gündem olan Hadise ve eşi cephesinde yeni gelişmeler yaşandı. Dinçerler sosyal medya hesabından bir video paylaşıp sildi. Söz konusu videoda Hadise'nin de olduğu iddaları sonrası Dinçerler'in harekete geçmesi akılları karıştırdı.

Hadise ile boşanacağı konuşuluyordu... Mehmet Dinçerler'den dikkat çeken hareket Bir süredir Şarkıcı Hadise ve iş adamı eşi Mehmet Dinçerler'in evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Öyle ki boşanacakları öne sürülen çift iddiaları yalanlamadı. Önceki akşam bir düğünden çıkarken görüntülen Dinçerler, boşanma sorularını bir kez daha cevapsız bırakırken, parmağında da yüzük olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Konserinde gözyaşlarını tutamayan Hadise’den dikkat çeken mesaj: ‘Özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans’ Geçtiğimiz mayıs ayında Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise arasında ‘bebek’ nedeniyle kriz yaşandığı iddia edilmişti. Öte yandan Hadise’nin hamile olduğu söylentileri magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortaya atılan son iddianın ardından sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, dün akşamki konserinde ise dikkat çeken sözler söyledi. Son zamanlarda evliliğindeki sorunlarla gündeme gelen Hadise “Özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans! Hayatınızı yaşayın” dedi.