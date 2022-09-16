Türkiye Gazetesi

Safiye Soyman, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Soyman, yaklaşık 23 yıl önce kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisi konulan oğlu Harun Akaröz ile fotoğrafını yayınladı.

AMERİKA’DA HATIRA FOTOĞRAFI

Safiye Soyman, eski eşi Ziya Akaröz ile evliliğinden dünyaya gelen Harun Akaröz ile verdiği bu pozu Instagram'dan paylaştı. Ünlü şarkıcının, "Hastalanmadan önce oğlum Harun'la konsere gitmiştik, Amerika Dallas Teksas'ta hatıra fotoğrafı çektirmiştik" notunu düştüğü gönderiye beğeni yağdı.

Bülent Ersoy sahnede para saçtı: Meslektaşı Safiye Soyman hemen aldığı paraları saydı Yaz konserlerine devam eden Bülent Ersoy, önceki gün Bodrum’da sahne aldı. Sevenlerini coşturan ‘Diva’ lakaplı şarkıcı sahnede para dağıttı. Kendisini dinlemeye gelen meslektaşı Safiye Soyman’ı da sahneye alan Ersoy, Soyman’a bayram harçlığı vermeyi ihmal etmedi.