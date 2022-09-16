Türkiye Gazetesi

Emre Yusufi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Burak Deniz’le otelde yaşanan kavga olayının ardından Nilperi Şahinkaya sevgilisi Emre Yusufi kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Alkollü olduğu iddia edilen Burak Deniz taşkınlık çıkarınca Nilperi Şahinkaya masadan kalktı. Deniz'in, Şahinkaya'ya ağır küfürler ettiği belirtildi. Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi ise Burak Deniz’in üzerine yürüdü. Peki; Emre Yusufi kimdir?

EMRE YUSUFİ KİMDİR?

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın erkek arkadaşı Emre Yusufi, tasarımcı ve müzisyen olarak tanınır. 1981 İstanbul doğumlu olan Emre Yusufi 41 yaşındadır. İtalya’da bir üniversite de güzel sanatlar eğitimi alan Emre Yusufi, Yeditepe ve Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Ulusal ve Uluslar arası sergi açan heykeltıraş, aynı zamanda bir de reklam ajansı sahibidir.

NE OLDU?

Ünlü oyuncu Burak Deniz, Altın Koza Film Festivali nedeniyle sevgilisi Emre Yusufi’yle Adana’ya giden Nilperi Şahinkaya’nın oturduğu masaya birkaç kez gidip geldi ve taşkınlık çıkardı.

Bu olayın ardından Nilperi Şahinkaya masadan kalktı ve Deniz'in, Şahinkaya'ya ağır küfürler ettiği belirtildi. Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi, bunun üzerine Burak Deniz’in üzerine yürüdü.