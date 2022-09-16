Türkiye Gazetesi

Cumartesi akşamları yayınlanan dizide üçüncü sezonun yeni bölümleri ekrana gelmeye devam ediyor. Dizi hayranlarının sevmeyeceği gelişmeler de peş peşe yaşanmaya başlıyor.

Ömer’in ailesi yani Eren ailesinin fakirlikten bir anda zenginliğe geçmesi dizinin karakterleri arasında dengeleri tamamen bozacak.

Parası olanın güçlü olduğunu düşünen ve paraya zaafiyeti olan Ömer karakteri dizide gittikçe öne çıkmaya başlayacak. Yiğit Koçak’ın canlandırdığı Ömer ile Süsen aşkında geri dönülemez zararlar ortaya çıkacak.

Ömer’in hırsları birçok hatayı da peşinden getirecek. Lizga Cömert’in oynadığı Süsen’in Ömer’e karşı davranışları soğumaya başlayacak ve ikili arasına mesafe girecek.

Sosyal medyada çokça sevilen çiftin bu hale gelmesi kuşkusuz dizi severleri üzecek.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Berk, Doruk'la arasına büyük bir mesafe koyar ve ona olan öfkesi gün geçtikçe arttı. Konağı terk ettikten sonra ne yapacağını bilmeyen Asiye'ye yardım hiç beklenmedik bir yerden gelirken, Şengül'ün hamile olduğunu öğrenen Orhan, büyük bir açmaza girdi.

Akif, yarım kalan inşaat işini tamamlamak için Ömer'den son bir yardım isterken, Ataman Koleji'nde yapılan sürpriz etkinlik, kıyasıya bir yarışa dönüştü. Ansızın konağın kapısını çalan kişiler ise Eren kardeşleri şoke eden gerçekle tanıştırdı.