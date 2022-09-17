Türkiye Gazetesi

Bir dönem ekranların en çok izlenen isimleri arasında yer alan ünlü televizyoncu Reha Muhtar, özel hayatı ile magazin gündeminde. Geçen haftalarda nafaka tartışması ile gündeme gelen Reha Muhtar hakkında bu kez sarsıcı bir iddia ortaya atıldı. Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızını elindeki laptopu vermediği için darp ettiği ve kızı direnince de laptop'u tutan ellerini ısırdığı iddia edilidi.

ELLERİNDE ISIRIK İZLERİ VARDI

Hayatını ekranlardan uzak bir şekilde sürdüren Reha Muhtar'ın, velayetleri kendisinde bulunan ikiz çocuklarına fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiaları gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Muhtar'a karşı geçen yıllarda velayet davası açan eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, kızıyla ilgili darp raporu alıp İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Deniz Uğur dilekçesinde, velayetleri babalarında bulunan çocuklarını 12 Eylül günü okuldan aldığını ve kızının önceki cuma günü babasının kendisini çok kötü dövdüğünü söylediğini belirtti.

"Zaten kızım babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti" şeklinde dilekçe veren Uğur, "Çocuk bana vücudundaki darp dizilerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm. Çocuk hafta sonu babasının evine döneceği için çok tedirgin ve korkuyordu" ifadelerine yer verdi.

"Kızımın ikiz kardeşi oğlum da tamamen içine kapanmış durumda" diyen Uğur, "Muhtemelen diğer çocuğum da babası tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmaktadır her iki çocuğumu da darp eden eki eşimden şikayetçiyim" dedi.

Delilleri inceleyen mahkeme, Reha Muhtar'a 1 aylık uzaklaştırma kararı verdi.

"BENİ DE Mİ BÖYLE ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR"

Tüm bu şiddet haberlerinin ardından Reha Muhtar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile şoke etti.

Sosyal medya hesabından eski eşi Deniz Uğur'un öldürülen kocası İsmail Hakkı Sunat'ın fotoğrafını paylaşan Muhtar, "İsmail Hakkı Sunat nasıl öldü? Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Reha Muhtar'ın bu paylaşımı akıllara "Tehdit mi alıyor?" sorularını getirdi.

Reha Muhtar evli mi, kaç çocuğu var? Reha Muhtar eski eşi Deniz Uğur kim? Reha Muhtar son hali… Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir görüntü çizen eski haber spikeri Reha Muhtar ailesi ile ilgili iddialarla gündeme geldi. Reha Muhtar ve Deniz Uğur arasında yaşanan tartışmalı gelişmelerin ardından Reha Muhtar’ın uzaklaştırma kararı aldığı iddia edilmişti. Peki; Reha Muhtar evli mi? Reha Muhtar kaç çocuğu var? Reha Muhtar eski eşi Deniz Uğur kim? İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar…

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