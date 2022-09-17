Türkiye Gazetesi

Hande Erçel yeğeni Mavi ne kanseri? Hande Erçel yeğeni Aylin Mavi hastalığı nedir? Ünlü oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in kızı Aylin Mavi’nin kansere yakalandığı açıklandı. Henüz 2,5 yaşında olan minik Aylin Mavi, karnındaki şişlikten sonra kanser tedavisi görmeye başladı ve kanser olduğu öğrenildi.

HANDE ERÇEL YEĞENİ MAVİ NE KANSERİ?

Söylemezsem Olmaz programında konuşan Arto hastalık sürecini şu şekilde anlattı:

"Üzücü bir haber var Hande Erçel'in yeğeni Gamze Erçel'in kızı Mavi'den... Kanser tedavisi görmeye başladı. 2,5 yaşındaki Mavi Yıldırım'a kanser teşhisi konuluyor. Mart ayında karnındaki şişkinlikten dolayı hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor."

ANNESİ GAMZE ERÇEL AÇIKLAMADA BULUNDU

Gamze Erçel, kızı Mavi’nin durumu hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz.. İki hafta önce kızımız Mavi’yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi’de gayet iyi."

GAMZE ERÇEL KİMDİR?

Oyuncu Hande Erçel'in kardeşi olan Gamze Erçel, sosyal medya fenomenlerinden. Takipçi sayısı hızla artan ünlüler arasında yer alan Gamze Erçel, geçen yıl Life&Style Influencer ödülünü kazandı.

Gamze Erçel, 1992 yılında Bandırma'da dünyaya geldi. Aslen Balıkesirli olan Gamze Erçel,30 yaşında. Annesi Aylin Erçel, babası Kaya Erçel'dir. Oyuncu Hande Erçel'in kız kardeşidir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde moda tasarım bölümünü okudu.

Gamze Erçel, 2019 yılında iç mimar Caner Yıldırım ile evlendi. Çiftin Aylin Mavi adında bir kızı var. Gamze Erçel, bir dönem oyunculuk yaptı. Çılgın Dershane, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi yapımlarda rol aldı. Günümüzde ise sosyal medya fenomenidir.

HANDE ERÇEL ANNESİ KANSERDEN Mİ ÖLDÜ?

Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel 2019 yılında kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hande Erçel’in minik yeğeni Mavi’den yürek burkan haber! Kanser tedavisi görüyor Ünlü oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den yürekleri burkan bir haber geldi. Ünlü oyuncunun ablası Gamze Erçel'in küçük kızı olan Mavi'nin kanser tedavisine başladığı öğrenildi.

Hande Erçel'den hüzün dolu paylaşım: Çok özledim annecim Güzel oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kanser nedeniyle kaybettiği annesinin ikinci ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj yayınladı. Instagram’dan annesi ile fotoğrafını paylaşan Erçel annesine olan özlemini dile getirdi.