Türkiye Gazetesi

Hande Erçel annesi kimdir? Hande Erçel annesi öldü mü? Ünlü oyuncu Hande Erçel bir acı daha yaşadı. Genç oyuncunun ablası Gamze Erçel’in minik kızı Aylin Mavi kanser oldu. Aylin Mavi’den gelen yürek burkan haberin ardından gözler Hande Erçel’in ailesinin sağlık geçmişine çevrildi. Ünlü oyuncunun annesi de kanser hastalığıyla mücadele ediyordu.

HANDE ERÇEL ANNESİ KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel de kanser tedavisi görüyordu. Aylin Erçel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bandırmalı olan Aylin Erçel’in hastalığıyla ilgili Hande Erçel şu açıklamalarda bulunmuştu:

İnşallah bir aksilik olmazsa donör olacağım.

Maalesef ülkemizde kök hücre naklindeki en önemli sorundan biri akraba dışı vericilerinin sayısının yetersiz, bağış oranının ise 10 binde 3 olmasıdır.

O kadar zor bir şey ki hayatının bağlı olduğu, bir yerlerde bulunduğunu bildiğin bir şeyi beklemek.

HANDE ERÇEL’DEN HÜZÜN DOLU PAYLAŞIM

Güzel oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kanser nedeniyle kaybettiği annesinin ikinci ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Instagram’dan annesi ile fotoğrafını paylaşan Erçel annesine olan özlemini dile getirmişti.

Instagram hesabından annesiyle bir fotoğrafını paylaşan Erçel altına, "Bir kelebek öptü boynumu. Çok özledim annecim" notunu yazmıştı. Oyuncunun yürek burkan paylaşımına binlerce taziye yorumu gelmişti.

NE OLDU?

Oyuncu Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den yürek burkan haber geldi. Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'ın evliliği, 2019 yılında kızları Aylin Mavi'nin doğumuyla taçlandı.

Teyzesine benzerliğiyle bilinen 2,5 yaşındaki Mavi'nin karın şişliği, kötü haberi de beraberinde getirdi. Ailesi tarafından doktora götürülen Mavi'nin kanser tedavisi görmeye başladığı öğrenildi. Bir diğer yandan aynı hastalığın Gamze Erçel'de de çıktığı iddia edildi.

Aile üzücü haberle sarsılırken, takipçileri "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Hande Erçel yeğeni Mavi ne kanseri? Hande Erçel yeğeni Aylin Mavi hastalığı nedir? Hande Erçel yeğeni Mavi ne kanseri? Hande Erçel yeğeni Aylin Mavi hastalığı gündeme oturdu. Hande Erçel’in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi’den kötü haber geldi. Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in kızı Aylin Mavi’ye kanser teşhisi konduğu açıklandı. Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Arto programda Mavi’nin tedavisini anlattı.

Hande Erçel’in minik yeğeni Mavi’den yürek burkan haber! Kanser tedavisi görüyor Ünlü oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den yürekleri burkan bir haber geldi. Ünlü oyuncunun ablası Gamze Erçel'in küçük kızı olan Mavi'nin kanser tedavisine başladığı öğrenildi.

Hande Erçel'den hüzün dolu paylaşım: Çok özledim annecim Güzel oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kanser nedeniyle kaybettiği annesinin ikinci ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj yayınladı. Instagram’dan annesi ile fotoğrafını paylaşan Erçel annesine olan özlemini dile getirdi.