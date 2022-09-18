Türkiye Gazetesi

Masterchef kim elendi 18 Eylül günü araştırılıyor. Masterchef eleme adayları arasında birbirinden yetenekli 6 yarışmacı bulunuyor. Yarışmanın ana kadrosunda katılan son isim Tolga oldu. Bu akşamki eleme gecesinde ise peynirin ana ürün olarak kullanılacağı bir tabak istenecek. Şefler ikinci etapta da yeni bir tabak isteyecek. İşte, Masterchef eleme gecesi için tüm merak edilenler!

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Masterchef’te bu hafta 6 kişi eleme potasına girdi. Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih haftanın eleme adayları arasında bulunuyor.

ELEME YEMEĞİ NE OLACAK?

Bu sezonun ikinci eleme gecesinde şeflerin istediği tabakta ana ürün peynir olacak. Peynirin ana ürün olarak kullanılacağı tabağın ardından ikinci etapta 3 kişiden daha bir tabak daha istenecek.

MASTERCHEF’TE DÜN NE OLDU?

Ana kadroya katılabilmek için kıyasıya bir mücadelenin sergilendiği yarışmada, şefler yarışmacılardan tavuklu siron yapmalarını istedi. Final oyununda ise en lezzetli yemeği yapmak için Cenkay, Göktürk, Ege ve Tolga yarıştı. Ana kadroya girmeye hak kazanan isim ise Tolga oldu. Ödül oyunun kazanan takım mavi takım oldu.

Kırmızı takımda yemeklerin pişip pişmediğini kontrol eden takım kaptanı Barış, birden fazla kez 'Basın yemeği" ifadelerini kullanarak arkadaşlarına bağırınca gerginlik yaşandı.

Kırmızı takım yarışmacılardan Ayaz, kaptan Barış'ın cümlesini "Kornaya basın" diye anladı ve takımını istemeden eleme potasına sokmuş oldu.

Yarışmacılardan Ayaz'ın kornaya basmasının ardından yemeğin bitmediği anlaşıldı. Kırmızı takımın diğer üyeleri, 'Niye yemek bitmeden kornaya bastın?' diyerek tartışmaya başladı.