Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girdi. Ancak çiftin evlilikleri kısa sürdü. İkili, ani boşanma karar aldı. Hadise, bu haberi sosyal medyadan duyurdu. Ardından ise hemen İstanbul’da konser verdi.

"PRENSES" GÖNDERMESİ

Hadise’nin her şarkısı da Dinçerler’e bir gönderme olarak yorumlandı… Öyle ki “Prenses” adlı parçasında “İstersen bana, 'ukala, mukala' de el üstünde, tutulmazsam hep el kalırım, prensesler gibiydim ben babaevinde, özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” sözlerini baskın bir şekilde dillendirmesi dikkatlerden kaçmadı.

3 MİLYON TL'LİK YÜZÜK MÜ?

Hadise, bu şarkıyı söylediği esnada parmağında bulunan yüzüğü de çıkarıp fırlattı. Hayranları, o yüzüğün Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifi sırasında şarkıcıya taktığı 3 milyon liralık yüzük olduğunu iddia etti. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

4 AYDA 6 MİLYON TL ZARAR ETTİ.

Öte yandan evli kaldığı sürede İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal eden Hadise'nin 4 aydaki zararının 6 milyon TL olduğu aktarıldı.

İddialar doğru çıktı: Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor Bir süredir boşanacakları konuşulan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden kötü haber geldi. Hadise sosyal medya hesabından krizi aşamadıklarını ve boşanacaklarını doğruladı.

Boşanacakları konuşuluyordu: Hadisenin eşi Mehmet Dinçerler'den video atağı... Önce paylaştı, sonra sildi İş adamı eşi Mehmet Dinçerler ile boşanacağı haberleriyle gündem olan Hadise ve eşi cephesinde yeni gelişmeler yaşandı. Dinçerler sosyal medya hesabından bir video paylaşıp sildi. Söz konusu videoda Hadise'nin de olduğu iddaları sonrası Dinçerler'in harekete geçmesi akılları karıştırdı.

Hadise ile boşanacağı konuşuluyordu... Mehmet Dinçerler'den dikkat çeken hareket Bir süredir Şarkıcı Hadise ve iş adamı eşi Mehmet Dinçerler'in evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Öyle ki boşanacakları öne sürülen çift iddiaları yalanlamadı. Önceki akşam bir düğünden çıkarken görüntülen Dinçerler, boşanma sorularını bir kez daha cevapsız bırakırken, parmağında da yüzük olmaması dikkatlerden kaçmadı.