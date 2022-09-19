Türkiye Gazetesi

2022 sezonuyla birlikte izleyici karşısına çıkacak olan ‘Çok Güzel Hareketler 2’den izleyiciyi sevindiren bir haber geldi. Star TV ekranlarında yayın hayatına devam eden ve bu sezonda da seyircileri kahkahaya boğmaya devam edecek eğlence programının kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Çok Güzel Hareketler 2, sosyal medyada ‘Röportaj Adam’ lakabıyla milyonlarca kişiye ulaşan Mahsun Karaca ile el sıkıştı.

MAHSUN KARACA, ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2’DE

‘Röportaj Adam’ olarak çektiği videolarla tanınan ve YouTube’da 2.21 milyon takipçisi bulunan Mahsun Karaca, Çok Güzel Hareketler 2’nin kadrosuna katıldı. Ünlü isim, heyecanını sosyal medyada hesabında yaptığı paylaşımla dile getirdi. Karaca yeni sezonda esprileri ile seyircileri güldürecek.

Öte yandan programın resmi sosyal medya hesabından ise “Zilleri yeniden çalmaya hazır mısınız? #ÇokGüzelHareketler2, Röportaj Adam, Var Böyle Tipler, Buse Kara ve Buse Sinem İren'in de dahil olduğu yeni yüzleriyle, yenilenen enerjisiyle yakında Star'da” paylaşımına yer verildi.

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