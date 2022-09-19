Türkiye Gazetesi

2005 yılında Kanal D’de yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olan Uğur Pektaş, yarışma sonrası oyunculuğa başlamış ve polisiye dizi Arka Sokaklar’da Murat Komiser karakterine hayat vermişti. Sonrasında inzivaya çekilen ve ekranlardan uzak bir hayat sürdüren Pektaş, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

“EŞİMİZİN EN MAHREM YERİ RUHUMUZ İÇİNDİR”

Eşlerinin mahrem görüntülerini paylaşanlara sitem eden ünlü isim şunları söyledi:

“Çoook derinlere gömdüğün vicdanının kulağıyla dinleyesin istersen ve yapabilirsen eğer... Modadır ya paylaşırız orda burada yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz yerleri, eşimizin en mahrem görüntülerini... Neden paylaşıyorum demez paylaşan kişi, sadece rapor verir gibi o anını nakleder birilerine... İçindeki hangi boşluk bunu yaptırır... Sence? Oysaki yediğin, içtiğin bedenin, zihnin içindi... Eşinin, ailenin en mahrem halleri kalbiniz için ruhunuz içindi...”

“GERÇEKTEN SEVSEN PAYLAŞIR MISIN YİNE DE?”

Pektaş, paylaşımını şu sözlerle sürdürdü:

“Gerçekten sevsen, yaşadığın andan keyif alsan paylaşır mısın acaba yine de? Bakın ben şu durumdayım, bu durumdayım diye... Şükür haliyle seni dünyaya gönderene teşekkürlerini sunsan verdikleri için... Başkalarıyla gizlice yarışa gireceğine... İnsanlar ışıklı insanları, pırıltılı şeyleri severler ama çoğu o ışığın kendi karanlıklarını göstermelerinden korkup kaçarlar... Kalanlar ayanlardır... Bizler bu oyunları oynarken birileri çok ciddi oyunlar oynuyor unutma, fark et...”

Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş değişimiyle şaşırttı Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da bir dönem Komiser Murat rolünü canlandıran oyuncu Uğur Pektaş değişimiyle şaşırttı. Eski oyuncu Gamze Özçelik ile 2011 yılında boşanan Uğur Pektaş’ı görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Uğur Pektaş’ın son hali…

Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur Pektaş kaç yaşında, nereli ve kariyeri Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2020 kadrosunda yer alan Uğur Pektaş, ekranların tanınan yüzleri arasında yer alıyor. Uğur Pektaş, Gamze Özçelik ile birlikteliğiyle magazin gündeminde adından sıkça söz ettirmiş, Survivor şampiyonluğu ile tanınmıştı. Uğur Pektaş evli mi, Uğur Pektaş kaç yaşında? İşte merak edilenler