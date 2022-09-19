Türkiye Gazetesi

Eski sunucu Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki kızının Reha Muhtar tarafından darp edildiğini söylemiş, direnen çocuğun bilgisayarı tutan ellerini ısırdığını iddia etmişti. Reha Muhtar’a karşı geçen senelerde velayet davası açan Uğur, kızıyla ilgili darp raporu alıp İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

“PARA ALMAK İÇİN ÇOCUKLARIMI KÖTÜ OYUNLARA ALET EDİYORLAR”

Şiddet iddialarına Reha Muhtar’dan cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan isim, kızının ifadesini paylaşarak kendini savundu. Muhtar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar. İşte manipülasyonlar karşısında kızımın benim olmadığım ortamda verdiği ifade. Allah’ım büyüksün.”

Çocuğunu dövdüğü iddia edilen Reha Muhtar açıklama yaptı

“BABAM DEĞERİMİ BİLSİN DİYE ÖYLE İFADE VERDİM”

Reha Muhtar, çocuğunun ifadelerini de paylaştı. Muhtar ve Uğur’un kızı Mina’nın, ifadesinde “Diğer ifadeyi babam benim değerimi bilsin diye öyle verdim. Tartışsak da ben hep babamın yanında kalmak istiyorum. Babamdan şikayetçi olduğumu bir anlık sinirle söyledim. Babamdan kesinlikle fiziksel şiddet görmemekteyim" ifadelerini kullandığı görüldü.

Reha Muhtar, kızının ifadesine yer vererek şiddet iddialarına cevap verdi

NE OLMUŞTU?

Eski televizyoncu Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki kızı Mina’nın Reha Muhtar tarafından darp edildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu. Mahkemeye başvuran Uğur, dilekçesinde, "Mina, babası Reha’nın önceki cuma günü çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta ‘Bu sefer çok kötü dövdü’ diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu. Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm" demişti.

'Reha Muhtar kızının elini ısırıp darp etti' iddiası! Deniz Uğur uzaklaştırma aldırdı Reha Muhtar hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dönemin ünlü televizyoncusu Muhtar'ın 13 yaşındaki kızını darp ettiği ve ellerini ısırdığı iddia edildi. Ünlü televizyoncunun iki çocuğunun annesi oyuncu Deniz Uğur, Muhtar hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.