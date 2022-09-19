Türkiye Gazetesi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir doğum günü partisindeki görüntüleri olay olmuştu. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde Subaşı’nın uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama Şeyma Subaşı’nın avukatı Emek Emre’den geldi.

“KESİNLİKLE BİR TESPİT YOKTUR”

‘Uyuşturucu kullandı’ ifadesi ile servis edilen görüntülerle ilgili herhangi bir suç isnadının bulunmadığını belirten avukat Emre, görüntülerin geçen temmuz ayında yurt dışında çekildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkil hakkında kamuoyuna yansıyan görüntülerde müvekkilin uyuşturucu madde kullandığına ilişkin her türlü şüpheden arınmış kesinlikte bir tespit yoktur. Ayrıca görüntüler yurtdışında çekilmiş olup en az 3 ay öncesine aittir.”

Şeyma Subaşı'nın avukatından uyuşturucu iddialarına cevap...

UYUŞTURUCU TEST SONUCU NEGATİF

Öte yandan Emek Emre, söz konusu görüntüler sonrası Şeyma Subaşı’nın Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir laboratuvarda cumartesi günü test yaptırdığını ve tüm uyuşturucu panelleri yönünden negatif çıktığını belirtti.

Eski eşi Şeyma Subaşı ile kavga ettiği iddialarına Acun Ilıcalı son noktayı koydu Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 2018 yılında boşandığı Şeyma Subaşı'nın Bodrum’daki bir mekanda kızları Melisa’nın velayeti ve nafaka ücreti nedeniyle kavga ettiği ileri sürülmüştü.

Kızıyla beraber paylaşım yapan Acun’a Şeyma göndermesi! Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kızı Melisa’nın doğum gününü kutladı. Kızı Melisa’yla pasta keserken ki fotoğraflarını paylaşan Ilıcalı, , "Canım kızım ne güzel huylu, ne tatlı oldun, ne çabuk büyüdün. Hep böyle kal. Ablalarını örnek al" notunu yazdı. Takipçileri ise Ilıcalı'nın "Ablalarını örnek al" sözüyle Şeyma'ya gönderme yaptığını ileri sürdü.