Türkiye Gazetesi

Acun akşam üstü trafik kazası geçirdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı motosikleti ile karşı yönden gelen bir arabaya çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlıkçılar tarafındna hastaneye kaldırılan Acun Ilıcalı'nın son durumu merak konusuydu, az önce ilk açıklama geldi.

Acun'un kaza sonrası hastaneye gittiği ve kontrollerin yapıldığı öğrenildi. Hastanede yapılan ilk kontrollerde Acun Ilıcalı'nın bir kolunda kırık tespit edildiği gelen ilk bilgiler arasında...

Ayrıntılar geliyor...

Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa'ya aldığı hediye fiyatıyla dudak uçuklattı Ünlü medya patronu ve spor kulübü sahibi Acun Ilıcalı, küçük kızı Melisa'ya aldığı ayakkabıyla gündem oldu. Dünyaca ünlü bir markadan satın alınan ayakkabının fiyatı dudak uçuklattı.

Acun Ilıcalı'dan yeni sezona bomba giriş! Anlaşma sağlandı "Tuzak" dizisiyle yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Acun Ilıcalı', kadro için bomba bir isimle daha anlaştı. İddialara göre Ilıcalı, "Sıfırıncı Gün" isimli polisiye dizisi için Engin Öztürk'le anlaşmak üzere masaya oturdu.