Türkiye Gazetesi

İstanbul Üsküdar Belediyesi, 2022- 2023 kültür sanat sezonunu açıyor. Sezonun başlangıcını ünlü kamança sanatçısı Mark Eliyahu yapacak.

İstanbul'un dört bir yanından binlerce müzikseverin katılması beklenen konser, 28 Eylül'de saat 20.30'da Üsküdar Harem Meydanı'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bu etkinlik Eliyahu ile sınırlı kalmayacak. İstanbullular, Üsküdar'da konserler, sergiler ve söyleşilerle dolu bir kültür sanat sezonunu takip edebilecek.

ELİYAHU KİMDİR?

1982'de Dağıstan, Sovyet Rusya'da doğdu ve 1989'da, ailesiyle birlikte İsrail'e göç etti. Müziğe 4 yaşında kemanla başladı. Lise yıllarında eğitim için gittiği Yunanistan'da kamança ile tanıştı ve ardından Azerbaycan'da Adalet Vezirov'dan ders aldı. Şarkıları ve eserleri dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca kişi tarafından hayranlıkla takip ediliyor.

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