Türkiye Gazetesi

Athena grubunun üyesi ve Gökhan Özoğuz’un ikiz kardeşi Hakan Özoğuz’dan kötü bir haber geldi. Ünlü müzisyenin lenfomaya yakalandığı öğrenildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre 45 yaşındaki Özoğuz, geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede tedavi gördü.

Kanser tedavisi dolayısıyla bir süredir bazı konserlerde yer alamayan Hakan Özoğuz'un yakın zamanda hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

“SAHALARDA GÖRÜŞMEK ÜZERE”

Özoğuz 11 Ağustos'ta sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, tedavi nedeniyle bir süre konserlere katılamayacağını duyurmuş ve açıklamasında “Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar” ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Özoğuz - Gökhan Özoğuz

HAKAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

11 Ekim 1976 İstanbul doğumludur. Türk müzisyen, Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz’un ikiz kardeşidir.

Hakan Özoğuz, geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve 1987 yılında İstanbul'da kurulan müzik grubu Athena’nın üyesidir.

O Ses Türkiye yarışmasında bir dönem ikiz kardeşi Gökhan Özoğuz ile birlikte jürilik yapmıştır.

Ska, punk ve rock türlerinde şarkıları bulunan müzik grubu Athena’da yer alan Hakan Özoğuz, Türkiye Erkekler Millî Basketbol takımına '12 Dev Adam' adlı şarkıyı yaparak katkı sunmuştur.

Ayrıca 2004 yılında Athena, "For Real" şarkısı ile Türkiye'ye dördüncülüğü getiren grup olmuştur.

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