Türkiye Gazetesi

Athena Hakan ne kanseri? Athena Hakan kimdir? Bir döneme damgasını vuran Athena grubunun üyesi Hakan Özoğuz’un kanserle mücadele ettiği öğrenildi. Bir süre hastanede de tedavi gören Athena Hakan’ın hastalık durumu araştırılmaya başlandı. Athena grubu, bir dönem marş gibi yaptığı eserlerle çabucak tanınmış ve ülkemizi Eurovision yarışmasında temsil etmişti. Peki; Athena Hakan kimdir? Athena Hakan ne kanseri?

ATHENA HAKAN NE KANSERİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Hakan Özoğuz geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede tedavi gördü. Hakan Özoğuz’un lenfoma kanseri hastası olduğu belirtildi. Sevilen şarkıcının tedavi gördükten sonra taburcu olduğu belirtildi.

HAKAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Hakan Özoğuz, 11 Ekim 1976'da İstanbul'da doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Babası Ahmet Özoğuz’dur. Özoğuz, Açıköğretim Fakültesinde okudu. 2007’de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz hayatını kaybetti. Müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü.

15 yaşında gitar çalmaya merak salan Hakan Özoğuz, 2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra’ya gittiler.

Futbol taraftarlarının tezahüratı haline gelen ‘Holigan’ ‘ın ardından Athena dördüncü video klibini ‘Tarlaya Ektim Soğan’ adlı şarkıya çekti.

Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu. A Millî Basketbol takımımız için yaptığı “12 Dev Adam” şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. Grup asıl başarısını 2000’li yıllarda sağladı ve Tam Zamanı Şimdi adını verdikleri albümden birçok hit çıkarmayı başardı. “Palavra”, “Macera”, “Aşk Meşk Yok” teker teker dilden dile dolaşmaya başladı.

32. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası ve Eurobasket 2001’de tüm Türkiye “On İki Dev Adam” ile adeta tek yürek oldu. Athena bu proje için hazırladığı aynı isimli parça ile zirvedeki tek isim olmuş ve kurulduğundan bu yana kariyerinin en başarılı dönemine imzasını atmıştır.

2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde ikinci en fazla puan alan şarkı oldu.

LENF KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağrısız, büyüyen ve çoğalan lenf bezleri

Sebebi bilinmeyen ateş,

Açıklanamayan kilo kaybı,

Rahatsız edici gece terlemesi,

Sürekli yorgunluk,

Öksürük, solunum problemi ve göğüs ağrısı,

Karında şişlik, şişkinlik, dolgunluk hissi veya ağrı,

Kaşıntı

Bir kişide yukarıdaki belirtilerin olması, o kişide mutlaka lenfoma var anlamına gelmemektedir. Mikrobik hastalıklar ve diğer sağlık problemleri de bu bulgulara neden olabilir.