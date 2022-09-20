Türkiye Gazetesi

İkiz kızlarını kucağına almak için gün saydığı sırada babası Erdal Tamer Sever’i kaybeden ünlü oyuncu Seray Sever, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

“TARİFİ İMKANSIZ BİR EKSİKLİK VE BOŞLUK HER YANIMDA”

Babasının doğum gününü kutlayan ünlü isim mesajında şu ifadelere yer verdi:

“En kıymetlim büyük aşkım babişkom, bugün senin doğum günün ve torunlarının 5'inci ayı. Öyle çok isterdim ki onları görmeni, kucağına almanı... Senin gibi muhteşem bir dedeyi tanımalarını şefkatini hissetmelerini... Canım yanıyor, seni çok özlüyorum. Tarifi imkansız bir eksiklik ve boşluk her yanımda... Huzur içinde yat. Bizi izlediğini biliyorum. Sen benim en kıymetlimsin.”

BABASI KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever’in Bodrum’da yaşayan babası Eral Tamer Sever, koronavirüse yakalandı. Sever, durumun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tamer Sever'in ölümü, Seray Sever ve sanatçı dostları başta olmak üzere komşularını hüzne boğdu.

“TORUNUNU GÖRMEK NASİP OLMADI”

Gözyaşları içerisinde babasına veda eden ve hamileliğinin son döneminde olan ünlü oyuncu Seray Sever, cenazede, babasının torunlarını göremediğini söyleyerek, “Her şey çok iyi gidiyordu. İşlerim için İstanbul’da bulunuyordum. Babamın vefat haberini alınca yıkıldım, çok üzgünüm. En çok da maalesef torununu görmek nasip olmadı. Durumu iyiydi, bir anda entübe ettik dediler, sonra acı haberi aldık. Allah herkese benim babam gibi bir baba nasip etsin” diye konuştu.

Seray Sever canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: "Gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarımın yanına" Mart ayında koronavirüs nedeniyle babasını kaybeden Seray Sever, yaşadığı zorlu günleri katıldığı canlı yayında anlattı. İkizlerinin doğum sürecinden de bahseden ünlü oyuncu, doğumuyla ilgili “Operasyonum çok meşakkatli idi. Başka ellerde olsam sağ çıkamayabilirdim. ‘Buradan sağ salim çıkarsam çocuklarımla bir adak adayayım' dedim. Sonra 'Tamamen teslimiyetteyim, gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarımın yanına...' diye düşündüm” diyerek zorlu doğum sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

Babasının vefatıyla sarsılan Seray Sever'den duygu dolu paylaşım: Nefes alamıyorum, acım tarifsiz 9 gün önce babasını kaybeden Seray Sever, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. Şimdilerde bebeklerini kucağına almak için gün sayan Sever, babasının fotoğraflarını ve videosunu Instagram hesabına yükledi ve altına uzun bir not yazdı. Ünlü oyuncu, “Tam babam ilk defa dede olacak, torunlarını kucaklayacak demiştik. Her şey boğazıma düğümleniyor” dedi.