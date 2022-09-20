Türkiye Gazetesi

Müge Anlı’ya katılan ve eşinin bulunmasını isteyen Emine Erçetin’in hayali kısa sürede hüsrana dönüştü. 40 yıllık eşinin bulunmasını isteyen Emine Erçetin, canlı yayında Necati Erçetin ile konuşma fırsatı yakaladı.

“40 yıllık yuvamızı bozma. Ben çöp müyüm kenara atıyorsun” diyen Emine Erçetin ne yaptıysa kocasını ikna edemedi.

Necati Erçetin, karısının 40 yıldır kendisini göz hapsine aldığını ve köle gibi çalıştırdığını söyledi.

Eve dönmek istemeyen Necati Bey "Mutfağa kahvaltı koyuyordum, toplattırıyordu onları bana. İçeri oturtuyordu. Evin içini dışını her yerini ben temizliyordum. Televizyonda Köle İsaura vardı ya aynı ben onun gibiydim" dedi. Bu sözler karşısında Müge Anlı kahkahalara boğuldu.

Emine Teyze stüdyoda gözyaşlarına boğulurken ne yaptıysa eşini ikna edemedi. Necati Bey, Emine Erçetin ile boşanacağını ifade etti.

CANLI YAYINDA GÖZALTI YAŞANMIŞTI

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan 15 yaşındaki Yasemin Salman olayıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmıştı.

48 yaşındaki Nurettin Aslan ise iddiaları reddederek küçük kızın annesinden şiddet görüp kaçtığını ve kendisinin ise Yasemin'i başına bir şey gelmesin diye aracına alıp karakola gidip ifade verdiğini, bir süre sonra ise Yasemin'in kendi yanından da gittiğini ve nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.

Ancak Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Yasemin'in arkadaşları Nurettin Aslan'ın kendilerini taciz ettiğini dile getirdiler. Son olarak Yasemin'in arkadaşları tarafından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gönderilen ve Nurettin Aslan'ın kucağına alıp küçük kızın karnını tutarak poz verdiği fotoğraf infiale yol açtı.

Bu görüntülerin ardından küçük kızın kaçırılma ve zorla alıkoyulma şüphesiyle servis şoförü Nurettin Aslan Silivri Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.