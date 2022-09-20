Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile evlenmişti. Mutlu evlilikleri süren çiftin oğulları Yaman, 2014'te dünyaya gelmişti.

ÜZÜNTÜSÜNÜ SOSYAL MEDYADAN DİLE GETİRDİ

İkinci kez anne olacağını müjdeleyen ünlü isim 6 buçuk aylık hamileyken bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Terim ailesi bu haberle yıkılırken, Çetin sosyal medya hesabından, “Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var" diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.

“GEÇEN SENE BUGÜN HAYATIMIN EN KÖTÜ GÜNLERİNDEN BİRİYDİ”

Bir yıl önce cinsiyetini öğrendiği bebeğini kaybeden ve büyük bir acı yaşayan Merve Terim Çetin, sosyal medyadan duygusal bir yazı kaleme aldı. Instagram hesabından geçirdiği zor günlerin fotoğraflarına yer veren isim, altına düştüğü notla adeta yürekleri yaktı. İşte Merve Terim Çetin’in o yazısı…

“Geçen sene bugün hayatımın en kötü günlerinden biriydi, yaşadığım fiziksel acının yanında kalbimde belki de hiç kapanmayacak bir yara açıldı o akşam. Hala tam atlatabilmiş değilim yaşadığım kaybı. Bazen hamile birini gördüğümde, bazen birbirlerine sıkıca sarılan abi kardeş gördüğümde, bazen hastanede yeni anne olmuş birine rastladığımda içim hala çok acıyor... Ama eskisi gibi de hayatı ciddiye almıyorum artık, hayat kıymetini fark bile etmediğimiz her nefes aslında…”

“YAŞIN DEĞİL, YAŞADIKLARIN ÖĞRETİYOR HAYATI”

“Yaşın değil, yaşadıkların öğretiyor sana bu hayatı, yorula yorula yürüyüp, kırıla kırıla büyüyoruz hepimiz... Yazmak da iyi geliyor insana, haline şükretmek, elindekinin kıymetini bilmek, senden daha da zor hikayeleri olanlara empati yapabilmek, satırlar ilaç gibi hep...”

“SANA KAVUŞAMASAM DA HAYALİN HEP GÖZÜMÜN ÖNÜNDE MELEK OĞLUM”

Biraz vicdan, biraz bahar, biraz yağmur, biraz hayal, birkaç kitap, çokça umut hepimize iyi gelir. Seni hiç göremesem de, sana hiç kavuşamasam da, hayalin hep gözümün önünde benim melek oğlum, yukarlarda bir yerlerde bir gün buluşmak üzere.”

Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin karnındaki bebeğini kaybetti! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e kötü haber. Terim’in hamile olan kızı Merve Terim Çetin çocuğunu düşürdü. Çetin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi" ifadelerini kullandı.