Türkiye Gazetesi

Oyuncu Burak Deniz'in gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı, oyuncunun sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz'in oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürülmüştü. Söz konusu olayla ilgili Burak Deniz ilk kez konuştu.

“ŞAKALAŞMAK İSTERKEN DOZAJININ KAÇABİLECEĞİNİ DÜŞÜNEMEDİM”

Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından özür dileyen Burak Deniz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım.”

“ÜZGÜN OLDUĞUMU BELİRTMEK İSTİYORUM”

Herkesten tek tek özür dileyen Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyor, kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim de ne kadar üzgün olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Umarım bu kırgınlıklar en kısa zamanda son bulur.”

'Bana hakaret etti' diyerek hukuki yollara başvurmuştu: Nilperi Şahinkaya’dan Burak Deniz açıklaması Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, kendisine küfür ettiği ve kavga çıkardığı iddia edilen Burak Deniz ile ilgili, konuşmayacağını söyleyerek hukuki sürecin başlayacağını belirtti.

Nilperi Şahinkaya sevgilisi Emre Yusufi kimdir? Emre Yusufi kaç yaşında, ne iş yapıyor? Emre Yusufi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ünlü oyuncu Burak Deniz’in otelde kavga ettiği Nilperi Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi’nin kim olduğu merak ediliyor. Burak Deniz otelde taşkınlık çıkarınca Nilperi Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi, Deniz’in üzerine yürüdü. Peki; Emre Yusufi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?