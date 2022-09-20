Türkiye Gazetesi

Başak Özel kimdir, kaç yaşındaydı? Başak Özel neden öldü? Kurtlar Vadisi, Ihlamurlar Altında gibi yapımlarda oynayan Başak Özel hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu. Bu gelişmenin ardından Başak Özel kimdir sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

BAŞAK ÖZEL NEDEN ÖLDÜ?

Başak Özel'in neden öldüğüne ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmış değil.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun."

BAŞAK ÖZEL KİMDİR?

Başak Özel, 22 Mart 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Ankara Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimleri alan Başak Özel, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare tiyatrosunda oynadığı roller ile oyunculuk deneyimi kazandı.

Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yapan Başak Özel, ÇASOD üyesidir. Tiyatro dışında sinema ve dizilerde de rol alan Özel, Pembe Patikler, Kurtlar Vadisi, Toprağa Kan Düştü, Ihlamurlar Altında ve Kara İnci gibi yapımlarda rol aldı.

Başak Özel, 26 Mayıs 2017 tarihinde vizyona gire Sinsiran:Yasak Aşk adlı korku filminde Feriha karakterini canlandırdı.