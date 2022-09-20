Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre, 2000 yılından bu yana Kurtlar Vadisi, Ihlamurlar Altında gibi birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol alan, aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Başak Özel 51 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haber, Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.

BAŞAK ÖZEL NEDEN ÖLDÜ?

Başak Özel'in neden hayatını kaybettiğine dair henüz bir bilgi gelmedi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun."

BAŞAK ÖZEL KİMDİR?

Başak Özel, 22 Mart 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Ankara Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimleri alan Başak Özel, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare tiyatrosunda oynadığı roller ile oyunculuk deneyimi kazandı.

Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yapan Başak Özel, ÇASOD üyesidir. Tiyatro dışında sinema ve dizilerde de rol alan Özel, Pembe Patikler, Kurtlar Vadisi, Toprağa Kan Düştü, Ihlamurlar Altında ve Kara İnci gibi yapımlarda rol aldı.

Başak Özel, 26 Mayıs 2017 tarihinde vizyona gire Sinsiran : Yasak Aşk adlı korku filminde Feriha karakterini canlandırdı.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Zübük

Deliler Boşandı

Baba 12 Eylül'de Neredeydin

Yüzsüz

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Ast Zoe'nin mektupları

Kayıp Mektuplar

FİLMOGRAFİSİ

Kurtlar Vadisi

Pembe Patikler

Melekler Adası - 2004

Ihlamurlar Altında

Karım ve Annem

Hızlı Adımlar

Gerçek Kesit - 1993

Başak Özel kimdir? Başak Özel neden öldü, kaç yaşındaydı? Başak Özel ölüm sebebi... Başak Özel kimdir, kaç yaşındaydı? Başak Özel neden öldü? Ünlü oyuncu Başak Özel hayatını kaybetti. Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel birçok popüler yapımda kendisine yer bulmuştu. Özel; Kurtlar Vadisi, Toprağa Kan Düştü, Ihlamurlar Altında gibi yapımlarda yer almıştı.