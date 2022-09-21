Türkiye Gazetesi

Oyuncu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas ile eylül ayının başında hayatını birleştirmişti.

Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan Binici, güzel haberi ‘sıfır şaka’ notuyla ve düğün karesini paylaşarak duyurmuştu. Ancak Binici ve Manas ile ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı.

FOTOĞRAFLARI KALDIRDILAR

‘Sen Anlat Karadeniz’ , ‘Uçurum’ , ‘Aşk Zamanı’ , ‘Bir Bulut Olsam’ gibi projelerde yer alan Burcu Binici, kısa süre önce evlendiği Tankurt Manas’ı tek kalemde sildi. Çift, birlikte çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medyadan kaldırdı.

Yaşanan bu gelişme sonrası, “Ünlü çift ayrıldı mı?” , “Boşanıyorlar mı?” sorularını akıllara getirdi. Ancak Binici ve Manas’tan henüz bir açıklama gelmedi.

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