Türkiye Gazetesi

Çağan Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Survivor yarışması ile yıldızı parlayan Avatar Atakan, 2016 yılında katılığı Survivor’da şampiyon olmuş, 2022'deki All Star sezonunu ise 9’uncu olarak tamamlamıştı.

Korkmaz ile Arslan çifti, 2018 yılında oğulları Leon Aslan’ı kucağına almıştı.

İkiliden güzel haber gelmiş, mutlu bir evlilikleri olan çift sosyal medya hesaplarından oğulları Aslan’a kardeş geleceğini duyurmuştu.

KIZ BEBEK BEKLİYORLAR

Mutlu karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ikili, ikinci bebeklerinin cinsiyetini paylaştıkları bir video ile açıkladı.

Çift, mutlu haberi “Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin” notuyla duyurdu. Arslan ailesinin ikinci bebeklerinin kız olduğu öğrenildi.

Bebek kız mı erkek mi? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ilk kez konuştu Oyuncu çift, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan 2019 yılında dünyaya gelmişti. Mutlu bir evliliği olan çiftten müjdeli haber geldi. Fahriye Evcen’in 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Haber çiftin hayranlarını sevince boğarken Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten bebeğin cinsiyeti ile ilgili ilk açıklama geldi.

Oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç ilk bebeklerine kavuştu! Doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu Oyuncu çift Gupse Özay ve Barış Arduç, Deliha filminin setinde başlayan altı yıllık birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, ilk çocuklarını dün akşam kucağına aldı. İkili dünyaya gelen kız bebeklerinin adını henüz açıklamadı. Öte yandan çiftin hayranlarının photoshop programı ile hazırladıkları doğumhane fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu.