Türkiye Gazetesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 15 yaşındaki kızı Yasemin Salman’ı arayan anne Sevim Hanım kızını günlerdir görmediğini söylemiş, feryatları ile yürekleri dağlamıştı. 48 yaşındaki servis şoförü Nurettin Aslan ile 15 yaşındaki Yasemin’in çekilen rahatsız edici fotoğraflarının Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayınlanmasının ardından polis ekipleri harekete geçti ve servis şoförü göz altına alındı. Peki, Yasemin Salman bulundu mu? Yasemin Salman kimdir? İşte Yasemin Salman son dakika gelişmeleri…

SERVİS ŞOFORÜ NURETTİN ASLAN YAKALANDI

15 yaşındaki Yasemin Salman'ı 48 yaşındaki servis şoförü Nurettin Aslan kaçırmıştı. Yasemin Salman'ın annesi ise kızının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuş, programda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. 15 yaşındaki Yasemin'i kaçırma iddialarını inkar eden servis şoförü Nurettin Aslan 19 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefon bağlantısı ile katıldı. Emniyet güçleri Nurettin Aslan'ın bulunduğu konuma giderek canlı yayında yakaladı ve ters kelepçe ile ifade için karakola götürüldü.

15 YAŞINDAKİ YASEMİN SALMAN BULUNDU MU?

Herkes merakla 15 yaşındaki Yasemin Salman’ın nerede olduğunu merak ediyordu. Müge Anlı güzel haberi canlı yayında duyurdu. Silivri Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda küçük Yasemin bulunup devlet korumasına alındı.

TERS KELEPÇELİ ZANLI TUTUKLANDI

15 yaşındaki Yasemin Salman ile ilgili bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı programda “Sevim Hanım’a beklenen güzel haberi vereyim. Kendisinden 33 yaş küçük kızımızı günlerce alıkoyduğu iddia edilen Nurettin Aslan çocuğa cinsel istismar suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderildi” dedi.

Anne Sevim Hanım ise “Rabbim sizden razı olsun. Ben günlerdir uyumuyordum” diyerek sevinç gözyaşları döktü.

“Karım beni Köle Isaura gibi çalıştırıyordu!” Müge Anlı’da isyan etti: 40 yıllık eşini terk etti! Müge Anlı’da ilginç köle diyaloğu! 90 gündür kayıp olan eşini arayan Emine Erçetin, Necati Erçetin’i aramak için Müge Anlı’ya başvurdu. 40 yıllık evli olduklarını söyleyen Emine Erçetin’in isteği eşinin bulunmasıydı. Necati Erçetin’in “Köle Isaura” isyanı ise stüdyodakileri güldürdü.