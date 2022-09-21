Türkiye Gazetesi

Miss Turkey 2022'nin birincisi dün akşam belli oldu. 24 yaşındaki Nursena Say yarışmada birinci olurken eski manken Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan üçüncülüğü göğüsledi.

Sosyal medya kullanıcıları ise Twitter’da Neşe Erberk’in kızı hakkında ‘annesinden torpilliymiş’ tarzında yorumlar yaptı.

“HİRA’YI SAKIN AYIP OLMASIN DİYE TÜRKİYE GÜZELİ YAPMAYIN”

Selin Erberk Gurdikyan’ın Miss Turkey 3.sü olmasında annesi Neşe Erberk’in etkisi olduğu eleştirileri gündeme bomba gibi düştü. Şarkıcı Demet Akalın’dan da yorum gecikmedi. Akalın “Hira'yı sakın ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın” yorumunda bulundu.

NEŞE ERBERK’TEN CEVAP GELDİ

Eski manken Neşe Erberk, Demet Akalın’ın yorumuna katıldığı bir programda “Demet Akalın'ınki talihsiz bir açıklama diyorum. Demet'i öpüyorum” sözleriyle cevap verdi.

“SOSYAL MEDYADAKİ YORUMLARA ŞAŞIRMADIM”

Neşe Erberk ayrıca kızına yapılan eleştiriler hakkında da konuştu. Ünlü isim “Sosyal medyadaki yorumlara ben şaşırmadım. Miss Turkey seçildiğimde 1983'te sosyal medya yoktu ama birçok kişi aynı yorumları bana yapıyordu. Avrupa güzeli seçilince konuşmalar durdu. Meyvesi olan ağaç taşlanır. Keşke kızımı tanısalardı, bu yorumlara pişman olurlardı” şeklinde konuştu.

Neşe Erberk'in ülkemizi bu sene Miss Supranational'da temsil edecek kızı Selin Erberk Gurdikyan

NEŞE ERBEK’İN KIZI SELİN ERBERK GURDİKYAN KİMDİR?

2022 Miss Turkey 8 numarada yarışan olan Selin Erberk Gurdikyan üçüncü oldu.

Selin Erberk Gurdikyan 1.78 boyunda. Florida Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi.

23 yaşındaki Gurdikyan aynı zamanda Miss Turkey 1983 Güzeli Neşe Erberk'in kızı.



Selin Erberk Gurdikyan, Miss Europe 1984 birincisi de olan Avrupa Güzeli Neşe Erberk ile bir dönem evli kaldığı Ayk Gurdikyan’ın kızı.

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