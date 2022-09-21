Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürmüş, ikili boşanma karar almıştı. Ünlü şarkıcı, bu haberi sosyal medyadan duyurmuştu.

“MEHMET'E HAYATINDA MUTLULUKLAR DİLERİM”

Hadise boşanma haberleri ile ilgili sosyal medya hesabında “Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim” açıklamasında bulunmuştu.

YÜZÜĞÜ FIRLATMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Hadise İstanbul’da verdiği bir konser sırasında ‘Prenses’ şarkısını söylerken parmağındaki yüzüğü çıkarıp fırlatmıştı. Hayranları, o yüzüğün Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifi sırasında şarkıcıya hediye ettiği 3 milyon liralık yüzük olduğunu iddia etmişti. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Hadise’nin sahnede attığı yüzük, değersiz bir aksesuar çıktı. Ünlü şarkıcının 4 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler söylentilere göre yüzüğü geri istedi. Dinçerler’in hediyesi olan 3 milyon lira değerindeki yüzüğü kasasında sakladığı ise duyumlar arasında.

İddialar doğru çıktı: Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor Bir süredir boşanacakları konuşulan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden kötü haber geldi. Hadise sosyal medya hesabından krizi aşamadıklarını ve boşanacaklarını doğruladı.



Hadise ile boşanacağı konuşuluyordu... Mehmet Dinçerler'den dikkat çeken hareket Bir süredir Şarkıcı Hadise ve iş adamı eşi Mehmet Dinçerler'in evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Öyle ki boşanacakları öne sürülen çift iddiaları yalanlamadı. Önceki akşam bir düğünden çıkarken görüntülen Dinçerler, boşanma sorularını bir kez daha cevapsız bırakırken, parmağında da yüzük olmaması dikkatlerden kaçmadı.