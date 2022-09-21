Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu Serdar Gökhan, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. sayfa programına bağlandı. Gökhan, Özbekistan'da Taşkent Film Festivali'ne katıldığını ancak Nurgül Yeşilçay ile Burak Özçivit’in kendisiyle aynı sahneye çıkmadığını hatta yanına da oturmadıklarını iddia etti.

“BEN GELMEM, BEN ÇIKMAM DİYE BAĞRIŞMALAR DUYDUM”

Programda çok konuşulacak sözler sarf eden Gökhan, “12 oyuncu sahneye oturduk, programın devam etmesini bekledik. İki boş sandalyeye o iki arkadaşım oturması lazım. Kulisten duyduğum seslerde ‘Ben gelmem, ben çıkmam’ diye bağrışmalar duydum” dedi. Burak Özçivit’e çok kızdığını belirten oyuncu, “Ben onu kıskanıyormuşum, kulağımın kılı kadar benim üzerimde bir etkisi yok” şeklinde konuştu.

“KAŞ ÇATMAYLA OYUNCU OLUNMUYOR”

Burak Özçivit hakkında sert konuşan Serdar Gökhan, “İki tane kaş çatmayla oyunculuk olmuyor. Önce oyunculuk öğrensin” dedi.

Ünlü isim, Burak Özçivit'i birebir tanımadığını, kendisiyle daha önce bir problemi olmadığını

Burak Özçivit’in yargılandığı davada karar çıktı Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in başrol oyuncusu olduğu ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Burak Özçivit ‘hakaret’ suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.



Burak Özçivit, set çalışanlarına hakaretten hakim karşısına çıktı Burak Özçivit, başrolünde rol aldığı ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimlerinde set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Ünlü oyuncunun 'zincirleme şekilde alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.