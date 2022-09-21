Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak O Kız dizisinin oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimlerden birisi Sezin Akbaşoğulları oldu. O Kız’ın Sitare’si Sezin Akbaşoğulları izleyicilerin karşısına farklı bir profille çıktı. Yetenekli oyuncunun son rolünü öğrenenler ise “Bu o kadın mı?” yorumları yaptı.

ESKİ ROLÜ ŞAŞIRTTI

Sezin Akbaşoğulları, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde oynamıştı. Akbaşoğulları’nın dizideki rolü Zübeyde Hatun’du.

O KIZ SİTARE NASIL BİR KARAKTER?

40'lı yaşlarında ama yaşsız, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın Sitare. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve bugün sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi.

Sitare'nin dünyasında aşk, aklı bir karış havada genç kızların işi.

O KIZ’IN SİTARE’Sİ KİMDİR?

Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de doğdu. 13-14 yaşlarında oyuncu olmayı seçmiştir. İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra AnkaraBilkent ÜniversitesiTiyatro Bölümünden 2003yılında mezun oldu. Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları 'Yine Başladılar Şarkılarına' (Nun singen Sie wieder/max frisch) adlı oyunla adım atmıştır.

İlk çıkışını yakaladığı Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile insanlar yüzüne aşina oldular. 2010 yılında "Kavşak" filmindeki rolü ile Altın Koza En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Sezin Akbaşoğulları, 2014 yılında "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman,Tarık Ünlüoğlu, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.

2015 yılında başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen ve Tomris İncer gibi oyuncuların paylaştığı "Racon: Ailem İçin" dizisinde Sedef karakterini canlandırdı.

Eylül, Sır Gibi, Ah Kalbim, Küstüm Çiçeği, Sen de Gitme, Ah Neriman, Racon, Hatırla Gönül ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almıştır.Sevgili Komşum, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Yabancı gibi filmlerde yer aldı.