Türkiye Gazetesi

O Kız oyuncuları kimdir? Yeni dizi O Kız konusu nedir? O Kız nerede çekildi gibi sorulara cevap aranıyor. Kanal D kanalında yayın hayatına başlayan O Kız birbirinden ünlü oyuncuları ekrana getiriyor. Kadir’in, 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algıladığı hayatın ne kadar acımasız olduğu anlatılıyor. Bir sosyal medya fenomeninin başından geçen acı olaylar da dizinin konusunda bulunuyor.

O KIZ KONUSU NEDİR?

Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.

Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir. Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir.

O KIZ OYUNCULARI KİMDİR?

Erkan Petekkaya (Kadir)

Kaderi doğarken boynuna dolanmış bir adam Kadir. Hepimizi hayata bağlayan o göbek kordonu, doğduğu gün hayatına imzasını atmış. Kadir, o doğum kazası yüzünden 5 yaşına gelmiş ama heybetli cüssesine inat aklı da kalbi de 5 yaşından bir gün büyüyememiş. Hasbelkader sahip olduğu tek evladı Zeynep onun tek arkadaşı, oyun arkadaşı. Benzersiz bir baba kız ilişkisi onların ki.. içinde bir babanın olmadığı.

Sezin Akbaşoğulları (Sitare)

40'lı yaşlarında ama yaşsız, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve bugün sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi.

Cengiz Orhonlu (Ozan)

20'lerini henüz bitirmekte olan yakışıklı ve şeytan tüylü, son dönemin popüler sosyal medya fenomenlerinden biri Ozan. Dışarıdan her şeye sahipmiş gibi gözükse de iç dünyasında yapayalnız çürüyen bir ruh o. İçi ve dışı bir olmayan Ozan aslında ikiye ayrılıyor; Sitare'den önceki Ozan, Sitare'den sonraki Ozan.

Dilin Döğer (Zeynep)

20'li yaşlarda hayalperest Zeynep, maddi imkansızlıklar ve ağır sorumluluklarla dolu küçük dünyasında kendi halinde yaşayan sıradan bir genç kız. Kısıtlı ve sıkıcı hayatında tek bir sıra dışı durum var; babası. Zeynep, ters giden bir doğum hikayesi yüzünden 5 yaş çocuğu zekasına sahip olan 'babasının annesi'. Kulağa çokça tuhaf gelen bu cümle, Zeynep'in hayatının gerçeği.

O KIZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İlk bölümleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen O Kız, İstanbul'un muhtelif yerlerinde çekiliyor.