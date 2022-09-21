Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 4. yeni sezon ne zaman? Birçok dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte gözler Kuruluş Osman’a çevrildi. Osman Bey’in tekfura karşı olan mücadelesinin anlatıldığı dizide bu sezon birbirinden sürpriz oyuncular kadroda olacak. Peki; Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 4. yeni sezon ne zaman?

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman dizisi bu akşam ATV yayın akışında yer almıyor. Oktay Kaynarca’nın başrolünde oynadığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tekrar bölümüyle bu akşam yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN 4. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmış değil. Dizinin yeni sezonunun Ekim ayında yayınlanacağı tahmin ediliyor. Tarih açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

YENİ SEZONDA 11 YENİ İSİM

4.sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kuruluş Osman'ın kadrosuna birçok ünlü isim katıldı.

Bu sezon izleyiciler; Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almila Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer'i, yeni karakterleriyle izleyecek.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos'un elindedir. Romanos, Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davud, Romanos'un işkencelerine dayanabilecek midir? Bala, Malhun ve diğer Hatunlar onları kurtarabilecekler midir?

Osman Bey kapısına dayandığı Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da konuşturacaktır. Osman Bey'in dahiyane planı nedir? Sonunda Kayı Alpları, Yenişehir'in kapılarına dayanır… Neye uğradığını şaşıran Romanos ve askerleri kirli bir oyun oynamaya kalkışır… Savaşın en çetin anlarında, Demirci Davud canı pahasına, Kayı sancağının dalgalanabilmesi için kendisini öne atar. Demirci Davud kurtulabilecek midir?

Osman Bey ve Alpları, Yenişehir'i ele geçirir. Romanos'la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser. Bu yeni bir zaferdir ancak Yenişehir ahalisi Osman Bey için yeni bir sorun mu olacaktır?