Türkiye Gazetesi

Kuruluş Osman yeni sezona bomba gibi giriş yapacak. Her sezon kadrosuna birbirinden ünlü isimleri katan dizinin 4. sezonu adeta gövde gösterisi yaptı. 11 yeni oyuncunun kadroya katılacağı dizide hikaye de genişleyecek. Seyircileri bu sezon heyecan dolu bölümler bekleyecek. Dizinin son bölümü Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesiyle tamamlanmıştı.

TAM 11 TRANSFER!

Kadroya katılan kişiler arasında Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almila Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer gibi birbirinden ünlü isimler bulunuyor.

HAKAN YILMAZ SÜRPRİZİ

Komedi dizilerinden ve tiyatro oyunlarından tanınan Hakan Yılmaz ismi Kuruluş Osman’ın yeni kadrosunda en büyük sürpriz oldu. Sevgili Karım isimli tiyatro oyunuyla spot ışıklarını üstüne çıkan Hakan Yılmaz'ın televizyon macerası iniş çıkışlı olmuştu. Ünlü oyuncu Yahşi Cazibe, Pis Yedili, Avrupa Yakası gibi dizilerdeki rolleriyle patlamasını yapmıştı ve izleyenleri güldürmüştü.

TEŞKİLAT’IN YILDIZI KADROYA KATILDI

Teşkilat dizisinde canlandırdığı “Hulki” karakteriyle tanınan Nihat Altınkaya da kadroya katılan bir başka iddialı isim. Yüksek Sosyete, Kara Ekmek, Karadayı, Tozlu Yollar, Unutulmaz, Menekşe ile Halil, Dudaktan Kalbe ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerindeki rolleriyle hatırlanan Altınkaya’nın Kuruluş Osman performansı şimdiden merak konusu.

DESTAN DİZİSİNİN ÇOLPAN’I KURULUŞ’TA!

Destan dizisindeki Çolpan karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken İpek Karapınar’ın televizyon ekranlarına çıkışı Hatırla Sevgili isimli diziyle olmuştu. Küçük Sırlar ve Kırgın Çiçekler dizisinde de yer alan Karapınar’ın şimdiki adresi Kuruluş Osman oldu.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birçok dizinin yeni sezonunun başlamasıyla gözler Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna çevrilmişti. Ancak geçtiğimiz yıllardan hatırlayacağımız üzere Kuruluş Osman dizisi diğer dizilere göre daha geç başlıyor. Bu yıl da dizinin Ekim ayı içerisinde başlayacağı tahmin ediliyor. Yapımcıdan başlangıç tarihine ilişkin bir bilgi henüz gelmedi.

Bozdağ Film imzalı dizinin sezon finalinde; Osman Bey’in Yenişehir’i fethetmesi Konya’da ve Sultan Alaeddin’de yankı bulmuştu. Dursun Fakih, Şeyh Edebali'yle Sultan Alaeddin'in emanetlerini Osman Bey'e iletmek için Kayı Obası'na gelmişti. Dursun Fakih, Osman Bey'in yanına gelerek Sultan Alaeddin’in mesajını iletmiş ve alametlerini vermişti.

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 4. yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman 4. yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 21 Eylül akşamı televizyonlarını açan dizi severler Kuruluş Osman’ın olup olmadığını merak ediyor. Dizinin 4. yeni sezonuna 11 yeni oyuncu dahil olacak. Kadro kalabalıklaşırken Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman yayınlanacak sorusuna da cevap aranıyor. Kuruluş Osman bu akşam var mı sorusuna izleyiciler yanıt arıyor.