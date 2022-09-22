Türkiye Gazetesi

Sevilen yarışma programı MasterChef’te haftanın ikinci takım mücadelesinde kırmızı ve mavi takım üyeleri, mezeler konseptinde kıyasıya mücadele etti. İlk oyununun kazananı mavi takım olurken, ikinci oyunda da kazanan uzun süre sonra kırmızı takım oldu.

MEHMET ŞEF BU SEZON İLK KEZ KAŞIK ATTI

Kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için önlüklerini giyerek hünerlerini sergiledi. Bu etapta yarışmacılar soğan kullanarak en iyi tabağı yapmaya çalıştı. İlk dörde kalan isim Çağatay, Metin, Burak Revanbahş ve Burak Kaya oldu. Dokunulmazlığı alan isim ise Metin oldu. Mehmet Şef kazanan ismi açıklarken kaşık attı. Sezonun ilk kaşığını alan ismin Metin olduğunu açıklayan şef, kaşığı Metin'e vererek övgü dolu sözler sarf etti.

MasterChef Metin, soğan ana ürünüyle gecenin en güzel tabağını hazırladı.

“BU TABAĞA YAPILACAK TEK ŞEY KAŞIK FIRLATMAKTI”

Mehmet Yalçınkaya konuşmasında “Soğanın çok iyi kullanıldığı bir tabak. Çok üst düzey bir sunum. Bu tabağa yapılacak tek şey vardı, o da kaşık fırlatmaktı. Tebrik ediyoruz.”

MASTERCHEF KAŞIK ATILINCA NE OLUR?

Masterchef'te şefler tarafından kaşık atılınca o kişinin tabağı çok beğenilmiş oluyor. Kaşık atılan tabak, ‘en üst seviye olmuş’ anlamına geliyor. Şef kime kaşık attıysa o kişinin tabağının kusursuz olduğunu vurguluyor ve bu kaşık ‘gecenin en iyi tabağı’ olarak nitelendiriliyor. MasterChef’te, şefler bir tabağı aşırı beğendiklerinde ve nadir zamanlarda kaşık atıyor. Bu da kaşık atılan yarışmacı için başarı ve prestij anlamını taşıyor.

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