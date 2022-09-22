Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Tunç Oral hayatını kaybetti. Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, “Türk Sinemasından sessiz sedasız bir gidiş daha! Yeşilçam’ın jönlerinden Tunç Oral’ı 20 Eylül Salı günü kaybettik. Geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybeden Oral’ın cenazesi, 22 Eylül 2022 Perşembe günü, Antalya Türbeli Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Türbeli Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Sinema camiasına ve ailesine sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı.

EŞİ YANGINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Tunç Oral’ın eşi Nefise Nurten Akoral, 2007 yılında Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında vefat etmişti. 78 yaşındaki kadın, evinde beslediği çok sayıdaki kedi ve köpeği kurtarmak istemiş ancak alevler arasında kalan Akoral, elbisesinin tutuşması sonucunda yanarak ağır yaralanmıştı. 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye sevk edilen Akoral, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Ancak vücudunda 3. derece yanıklar oluşan Akoral, tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti.



Emel Sayın, Ayhan Işık, Tunç Oral, Nuri Sesigüzel, Fuar Lunapark Gazinosu, Yıl: 1973

TUNÇ ORAL KİMDİR?

15 Mart 1938′de İstanbul'da doğan sanatçı 1964 yılında Ses Dergisi'nin yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Rol aldığı sinema filmleri arasında Beş Şeker Kız, İstanbul'un Kızları, Gurbet Kuşları, On Korkusuz Kadın, Yakut Gözlü Kedi, Sokakta Kan Vardı, El Kızı, Ayşem, Ferhat ile Şirin gibi filmler var.

Asıl adı Tuncer Akoral olan usta oyuncu, eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olarak tamamladı ve ardından gazetecilik okudu. Halter sporuyla da ilgilenen Tunç Oral, bu dalda Türkiye rekoru kırdı ve milli oldu.

Bir dönem tercümanlık da yapan ünlü oyuncu daha sonra sinemaya geçerek oyunculuk ve yapımcılık yaptı. Usta oyuncu son olarak Muhteşem Yüzyıl isimli dizide oynamıştı.

Tunç Oral kimdir, kaç yaşındaydı? Yeşilçam’ın ünlü jönü Tunç Oral neden öldü, oynadığı filmler neler? Tunç Oral kimdir, kaç yaşındaydı? Yeşilçam’ın ünlü jönlerinden Tunç Oral neden öldü? Yeşilçam’a damgasını vuran Tunç Oral’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Türk sinemasında uzun yıllar adını duyuran Oral’ın ölüm haberini Onur Akay duyurdu.