Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın ünlü jönlerinden Tunç Oral hayatını kaybetti. Ses Dergisi’nin yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başlayan Tunç Oral kimdir? Tunç Oral neden öldü? Tunç Oral oynadığı filmler nelerdir? Oral; İstanbul'un Kızları, Gurbet Kuşları, On Korkusuz Kadın, Yakut Gözlü Kedi gibi birçok ünlü filmde yer almış ve seyircilerin gönlünde taht kurmuştu.

TUNÇ ORAL NEDEN ÖLDÜ?

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, "Türk Sinemasından sessiz sedasız bir gidiş daha!" başlıklı yazısıyla, Yeşilçam'ın jönlerinden 84 yaşındaki Tunç Oral'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, "Türk Sinemasından sessiz sedasız bir gidiş daha! Yeşilçam'ın jönlerinden Tunç Oral'ı, 20 Eylül Salı günü kaybettik. Geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybeden Oral'ın cenazesi, 22 Eylül 2022 Perşembe günü, Antalya Türbeli Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Türbeli Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sinema camiasına ve ailesine sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

TUNÇ ORAL KİMDİR?

15 Mart 1938′de İstanbul'da doğan sanatçı 1964 yılında Ses Dergisi'nin yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Rol aldığı sinema filmleri arasında Beş Şeker Kız, İstanbul'un Kızları, Gurbet Kuşları, On Korkusuz Kadın, Yakut Gözlü Kedi, Sokakta Kan Vardı, El Kızı, Ayşem, Ferhat ile Şirin gibi filmler var.

Asıl adı Tuncer Akoral olan usta oyuncu, eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olarak tamamladı ve ardından gazetecilik okudu. Halter sporuyla da ilgilenen Tunç Oral, bu dalda Türkiye rekoru kırdı ve milli oldu. Bir dönem tercümanlıkta yapan ünlü oyuncu daha sonra sinemaya geçerek oyunculuk ve yapımcılık yaptı.

Usta oyuncu son olarak Muhteşem Yüzyıl isimli dizide oynamıştı.

EŞİ YANGINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tunç Oral’ın eşi Nefise Nurten Akoral, 2007 yılında Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında vefat etmişti. 78 yaşındaki kadın, evinde beslediği çok sayıdaki kedi ve köpeği kurtarmak istemiş ancak alevler arasında kalan Akoral, elbisesinin tutuşması sonucunda yanarak ağır yaralanmıştı. 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye sevk edilen Akoral, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Ancak vücudunda 3. derece yanıklar oluşan Akoral, tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti.

Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan sanatçı Tunç Oral, evliliklerinin 30 seneyi doldurduğunu belirterek, "Olacak şey değil, böyle bir felaket dünyada görülmemiştir. Allah gani gani rahmet eylesin. Eşim çok fedakar biriydi." ifadelerini kullanmıştuı.

SON DAKİKA: Yeşilçam’ın usta ismi Tunç Oral hayatını kaybetti! “Sessiz sedasız bir gidiş daha” Son dakika haberini göre, Yeşilçam’ın eski jönlerinden Tunç Oral 84 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberi sonrasında çok sayıda isim başsağlığı mesajı yayınladı. Oral’ın bugün toprağa verileceği öğrenildi.