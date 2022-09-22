Türkiye Gazetesi

Oyuncu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas ile 20 gün önce hayatını birleştirmişti. Ancak Binici ve Manas ile ilgili şaşırtan bir gelişme yaşanmış, ikili birbirinin fotoğraflarını silmiş, sosyal medyadan da birbirlerini takibi bırakmışlardı.

Yaşanan bu gelişme sonrası, “Ünlü çift ayrıldı mı?” , “Boşanıyorlar mı?” soruları akıllara gelmişti. Boşanma söylentilerine ilk açıklama Burcu Binici’den geldi.

“FEVRİ DAVRANDIK, TARTIŞTIK”

Magazin programı 2. Sayfa’ya açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu “Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya bulmak, almak da büyük strese soktu bizi. Bir de üstüne ev sahibi kandırdı. Bu durum da bizi üzdü. Fevri davrandık, tartıştık ama toparlarız” dedi.

Evleneli bir ay olmamıştı… Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncusu Burcu Binici eşini tek kalemde sildi Yeni dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ ile ekranlara dönen Burcu Binici, Tankurt Manas ile eylül başında nikah masasına oturmuştu. Evleneli henüz bir ay olmayan çift birbirlerini takipten çıktı. Çiçeği burnunda çiftin bu hareketi ‘Boşanıyorlar mı’ sorusunu akıllara getirdi.