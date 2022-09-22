Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır müzik dünyasından uzak bir hayat sürdüren Zerrin Özer, hayranlarını üzen kararını paylaşmış, sosyal medya hesabından müziği bıraktığını açıklamıştı.

“KARİYERİMİ KENDİ İRADEMLE NOKTALADIM”

Instagram hesabından paylaşım yapan Özer, “Kıymetli dostlarım. Ben Zerrin Özer. Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı.

“SİZİN ZERRİNİNİZ DELİ, VALLAHİ DELİ”

Mesleğine geri dönmeye karar veren 64 yaşındaki şarkıcı, sahnelere tekrar çıkacağını şu sözlerle duyurdu:

“Yok dayanamıyorum, dayanılmıyor... Şarkı söylemeden, konserde sizlerle göz göze gelmemek, sizlerin enerjisini almadan yaşayamıyorum. Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ney yapayım? Ben böyleyim... Sakın çok kızmayın olur mu?”

İşte Zerrin Özer'İn o açıklaması...

Zerrin Özer hayranlarına kötü haber: Müziği bıraktığını açıkladı Usta sanatçı ve söz yazarı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müziği bıraktığını açıkladı. Özer, mesleki kariyerini kendi isteğiyle noktaladığını, bu kararın sağlık sorunlarıyla ilgili olmadığını belirtti.