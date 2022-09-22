Türkiye Gazetesi

Ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı, 19 Eylül’de motosikletiyle kaza yapmış, kazada Ilıcalı ve kızı yaralanmıştı. İstanbul Sarıyer'de gerçekleşen kaza sonrası Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu merak ediliyordu. Merakla beklenen haber geldi.

ACUN ILICALI TABURCU OLDU

Yeni edinilen bilgiye göre, kolu kırılan ve koluna ameliyatla platin takılan Ilıcalı hastaneden taburcu edildi.

Öte yandan Ilıcalı'nın motosikletine çarpan ve ticari aracı kullanan sürücü Recep K.’den şikayetçi olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza sonrası yaptığı testte alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, Emniyet’te ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

KAZA NASIL OLDU?

Kaza, akşam saatlerinde Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.’nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Acun Ilıcalı'ya ticari araç çarptı, ameliyat olacak Acun Ilıcalı trafikte motoruyla seyir halindeyken ters yönden gelen hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Acun'un yanında kızının da olduğu öğrenildi. Baba kızın sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama geldi. Öte yandan kazayı duyan ünlüler hastaneye akın etti, işte son gelişmeler...