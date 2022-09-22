Türkiye Gazetesi

O Ses Türkiye üzerinde kara bulutlar! Yetenekli olan kişilerin seçildiği ses yarışması O Ses Türkiye’nin yeni sezonu merakla bekleniyor. Programın jüri koltuğunda oturan isimlerin hayatlarında peş peşe gelen talihsizlikler, programın geleceğini zora soktu yorumları yapıldı.

HADİSE’DEN OLAYLI BOŞANMA

Geçen yıl Ebru Gündeş ile yola devam edilmiş ve Hadise jüri koltuğuna oturmamıştı. Ancak izleyiciler Hadise’nin yeni sezonda jüri koltuğunda olmasını istemişti. İlk olarak Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler ile yaşadığı olaylı boşanma magazin gündemine oturmuştu. Sahnede yüzük fırlatmaya kadar giden olaylar nedeniyle Hadise zor günler geçiriyor. Konserlerine devam eden Hadise’nin yeniden bir televizyon macerası isteyip istemeyeceği bilinmiyor.

ACUN ILICALI’NIN KOLU KIRILDI

Kanalın sahibi Acun Ilıcalı ise motosiklet kazası geçirmişti. Sarıyer’de yaşanan kazada, Acun Ilıcalı’nın kolu kırılmıştı. Yanında bulunan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun ise kazayı hafif yararlarla atlattı. Acun Ilıcalı’nın tedavisi devam ederken, iyileşme süreci program hazırlıklarını da yavaşlatabilir.

YILDIZ TİLBE’DEN İLGİNÇ ÇIKIŞ

Son olarak Yıldız Tilbe’nin sözleri programın sevenlerinin kafasını karıştırdı. Kendisine programda jüri olması yönünde teklif geldiği iddiaları reddeden Tilbe, “Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla.” sözlerini kullandı.

Ancak kanal yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi. Programın geleceği şu an için belirsiz, ancak ilerleyen haftalarda yeni bir aksiyon alınabilir.

Murat Boz ve Beyazıt Öztürk’ün jüri koltuğunun hazır olduğu belirtilirken, teklif götürülen isimlerden böyle bir çıkış olması kafaları karıştırdı.