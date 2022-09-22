Türkiye Gazetesi

Survivor yeni sezon için geri sayım sürüyor. Her sezonu merakla izlenen programın yarışmacı kadrosunun açıklanması beklenirken, Acun Ilıcalı’nın kazası şok etkisi bıraktı. Ünlü sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı motosikletiyle kaza yaptı ve yaralandı. Bu gelişmenin ardından Survivor’ın yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili spekülasyonlar başladı.

ACUN ILICALI’DAN HABER VAR

Kolu kırılan ve koluna ameliyatla platin takılan Ilıcalı’nın hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan Ilıcalı'nın motosikletine çarpan ve ticari aracı kullanan sürücü Recep K.’den şikayetçi olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza sonrası yaptığı testte alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, Emniyet’te ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Sarıyer Kemerburgaz Caddesi’nde Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.’nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Ünlü sunucu, yapılan son kontrollerin ardından ameliyat oldu.

SURVİVOR YENİ SEZON NE OLACAK?

Ünlü programın 2023 sezonuna ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Acun Ilıcalı’nın sağlık durumunun programı etkilemesi beklenmiyor. Ilıcalı’nın da iyileşerek programa katılacağı tahmin ediliyor.

O Ses Türkiye üzerinde kara bulutlar: Yeni sezon tehlikede! Jüri kadrosu darmadağın oldu... O Ses Türkiye yarışmasının geleceği sallantıda mı? Yarışmanın jürilerinin hayatları birkaç ay içerisinde alt üst olurken, Yıldız Tilbe’den de kafa karıştıran açıklama geldi. Acun Ilıcalı’nın kazası, Hadise’nin olaylı boşanması derken O Ses Türkiye’nin akıbeti merak ediliyor. Hadise yerine Ebru Gündeş seçilmiş, ancak izleyiciler Hadise'nin yarışmaya dönmesi için art arda paylaşım yapmıştı. O Ses Türkiye bitti mi soruları gündem oluyor.