Türkiye Gazetesi

Wanda Nara Icardi ayrıldı mı? Maxi Lopez Wanda Nara sevgili mi oldu? Galatasaraylı taraftarlarını performansını merakla beklediği Mauro Icardi’nin ilişkisi gündeme oturdu. Dünya yıldızı Mauro Icardi’nin Wanda Nara ile evliliği olaylı olmuştu. Icardi’nin İstanbul’a gelmesinin ardından Wanda Nara Icardi ayrıldı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Maxi Lopez Wanda Nara sevgili mi oldu?

WANDA NARA ICARDİ AYRILDI MI?

Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Icardi'den ayrıldığını duyurdu.

"Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim" diyen Wanda Nara, ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğini söyledi.

Wanda Nara, 2021'in son aylarında da kendisini aldattığı gerekçesiyle Icardi'den ayrıldığını açıklamış ancak Arjantinli yıldızın özür dilemesinin ardından iki isim barışmıştı.

Yıllar önce İcardi, eski takım arkadaşı Maxi Lopez'le evliyken Nara ile birlikte olmuş ve sonrasında bu olay aylarca konuşulmuştu.

MAXİ LOPEZ WANDA NARA SEVGİLİ Mİ?

Ayrılık haberinin hemen ardından Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez’i Instagram hesabından takip etti. Maxi Lopez’in de Nara’yı geri takip etmesi dikkat çekti. Wanda Nara’nın eski eşine dönebileceği yorumları başladı.

WANDA NARA KİMDİR?

Wanda, 9 Aralık 1986 tarihinde Arjantinde dünyaya geldi. Icardi'nin menajerliğini yapmaya başlamadan önce aktris, model ve şovmen olarak bilinen Wanda Nara, Lübnan asıllıdır ve küçük kız kardeşi Zaira Nara da aynı zamanda modellik ve oyunculuk yapmaktadır.

nstagramda 14.9 Milyon takipçisi bulunan Wanda Nara'nın 'Wanda Cosmetics' isimli bir markası vardır. 2005-2013 yılları arasında Arjantin'de çeşitli dizilerde ve televizyon programlarında rol almıştır.

2008'den 2013'e kadar Maxi Lopez ile evli olan Wanda Nara, 2014'te Icardi ile evlenmiştir ve aşkları tüm dünya tarafından ilgiyle takip edilip gündem olmuştur çünkü aşklarının sebep olduğu bir dizi kaos bulunmaktadır.