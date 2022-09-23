Türkiye Gazetesi

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Türk Sanat Müziği sanatçısı ve şarkıcı Yılmaz Morgül, International New World Awards ödül töreninde ortaya çıktı.

Morgül, geceye ilginç kostümüyle katıldı. Ünlü şarkıcı ödülünü almak için ‘Doğayı kurtarın hayatınızı kurtarın’ pankartıyla çıktığı sahnede dikkat çekti.

“İNSANLAR DOĞA OLMADAN NEFES ALAMAZ”

Morgül, sahnede şöyle konuştu: "Dünya bugün hiç istemediğimiz iklim noktasına ulaşmıştır. Seller, felaketler ve tsunamiler arttı. Bu uyarıları dikkate almadığımız için neredeyse hep maske takıp dolaşacağımız bir zamana geldik. Biz insanoğlu kendi ellerimizle bu hale getirdik. Doğanın bize ihtiyacı yok. Doğa biz olmadan da nefes alabilir ama biz insanlar doğa olmadan nefes alamayız."

Yılmaz Morgül'den Hadise'ye 'düldül' göndermesi Geçen günlerde sahneye atla çıkan Yılmaz Morgül'e, Hadise'ye gönderme yapıp yapmadığı soruldu. Yılmaz Morgül, ilginç bir yanıt verdi.

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